Мельниченко: Инвестиции в новое производство составят 2,5 млрд долларов

Завтра в Ленинградской области будет официально запущен в эксплуатацию новый завод компании "ЕвроХим-Северо-Запад", рассказал "Российской газете" владелец "ЕвроХим" Андрей Мельниченко. Объём выпуска составит 1 миллион тонн аммиака в год.
Также завтра будет подписано соглашение о запуске ещё одного производственного комплекса, который будет выпускать аммиак и карбамид (общий объём - до 1,5 тысячи тонн в год), а также метанол (до 1,7 тысячи тонн в год). Суммарный объем инвестиций в этот проект составит 2,5 миллиарда долларов.
"Новый объём выпуска не особо повлияет на цены, - добавил Андрей Мельниченко. - мы работаем на игровом рынке, потребление растёт вместе с ростом населения. Растут потребности населения в калориях, в развивающихся странах люди потребляют больше продукции животного происхождения. То есть спрос на минеральные удобрения растёт, а те объемы выпуска, которые мы вводим, это относительно небольшая величина".
Продолжается строительство калийных комбинатов в Перми и Волгограде.
Компания СУЭК продолжает наращивать инвестиции в развитие угледобывающей отрасли. В частности, в расширение мощности портового комплекса "Дальтрансуголь" на Дальнем Востоке будет вложено 20 миллиардов рублей. Мощность будет увеличена с 23 до 40 миллионов тонн в год, рассказал Андрей Мельниченко.
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