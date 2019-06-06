Международный вещательный центр II Европейских игр заработает 17 июня

За пять дней до старта II Европейских игр 21 июня в белорусской столице приступит к работе Международный вещательный центр. Именно ему поручено вести трансляцию континентальных состязаний. А 6 июня, в день, когда славянский мир чествует 220-летие Александра Пушкина, с организацией этого важнейшего для спортивного форума информационного объекта ознакомился глава правительства РБ Сергей Румас.

Центр, судя по всему, представляет собой комплекс с необходимым оборудованием, обеспечивающим круглосуточное вещание. В его структуру входит несколько зон: для домашнего и национального вещателя, правообладателей, главный телевизионный логистический склад и техническая зона.

Во время Игр отсюда будут координироваться действия всех телевизионных бригад и технических средств. Дополнительно МВЦ сможет предоставлять видео для новостных служб, пакет программ для трансляции на спортивные комплексы. А благодаря телетрансляции состязательную борьбу на аренах Минска увидят болельщики 130 стран, в том числе в 47 европейских.

Премьер поинтересовался, не срывается ли график текущих работ. Острых вопросов до сих пор не возникало, идет монтаж оборудования. "Максимально здесь могут находиться до 400 человек", - доложил руководителю правительства менеджер объекта Дмитрий Шило, пояснив, что центр уже готов к эксплуатации и начнет функционировать в полном объеме с 17 июня и будет открыт с 06:00 до 02:00 следующих суток. А домашним телевещателем спортивного форума будет испанская компания ISB, от которой аккредитовано около двухсот человек.

Во время посещения центра премьер побеседовал с исполнительным директором компании Урсулой Ромеро. Она сама режиссировала прямые трансляции многих дисциплин международных соревнований, а в Минске будет контролировать, чтобы группы с каждой площадки Игр обеспечивали не только четкий сигнал, но и высокий уровень картинки. Ромеро отметила, что довольна подготовкой центра.

Как известно, право на проведение II Европейских игр в 2019 году Минск получил на 45-м заседании Генеральной ассамблеи ЕОК, которое состоялось почти три года назад в белорусской столице. А сами игры, как напоминает "СОЮЗ", пройдут с 21 по 30 июня. Более четырех тысяч атлетов из 50 стран разыграют за десять дней 200 комплектов наград в 15 видах спорта.