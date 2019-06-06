МИД: Мировое сообщество должно настоять на невмешательстве в дела Венесуэлы

Мировое сообщество должно не позволить вмешаться во внутренние дела Венесуэлы. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Я думаю, они (США и ЕС - прим. "РГ") взяли паузу, и я думаю, мы, все мировое сообщество должны использовать это время, чтобы настоять на том, что это не вариант", - сказала дипломат, которую цитирует РИА Новости.

По словам Захаровой, в современном мире не просто вывести официальное правительство из независимого государства. "Это нечестно, и дела так не делаются в XXI веке.

Захарова подчеркнула, что "это дело Венесуэлы, людей, которые живут в этой стране, выбирать правительство, выбирать президента, формировать свою политическую жизнь и жить своей собственной политической жизнью, но это решать не Вашингтону", - резюмировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Руководитель департамента информации и печати МИД РФ уточнила, что попытки Вашингтона повлиять на ситуацию в Боливарианской республике являются грубым вмешательством во внутреннюю политику независимой страны.