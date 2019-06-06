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Экономика
06.06.2019 10:35
Текст: Евгений Гайва

Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентов

Минэкономразвития России по итогам 2019 года ожидает инфляцию на уровне ниже 4 процентов, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума.

"Мы видим то, что она сейчас будет опускаться ниже, не исключаем, что она будет ниже 4 процентов, и может быть даже ниже 5 процентов уже к концу первого полугодия", - сказал Орешкин.

Набиуллина рассказала об инфляции в России

Ранее Минэкономразвития прогнозировали инфляцию в России на конец 2019 года на уровне 4,3 процента. В свою очередь, в ЦБ отмечали, что ожидают к концу 2019 года инфляцию на уровне несколько выше 4 процентов.

Как сообщил 5 июня Росстат, потребительские цены в России с 28 мая по 3 июня 2019 года не изменились по сравнению с предыдущей неделей. По данным статистики, в течение семи недель подряд инфляция удерживалась на уровне 0,1 процента. С начала года инфляция в России составила 2,4 процента, а в годовом выражении около 5 процентов.

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