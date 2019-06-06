Минюст разработал дисциплинарный устав для тюремного ведомства

Министерство юстиции разработало дисциплинарный устав уголовно-исполнительной системы.

Документ подробно прописывает порядок дисциплинарных наказаний сотрудников тюремного ведомства. Напомним, что недавно был принят закон о службе в уголовно-исполнительной системе, детально прописавший служебные вопросы, в том числе порядок присвоения званий, служебный график, права и обязанности сотрудников и т.д.

Проект дисциплинарного устава подготовлен в рамках развития норм, закрепленных в законе. Прописывается в том числе порядок обжалования сотрудником ведомства выговоров от начальства.