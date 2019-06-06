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06.06.2019 20:18
Рубрика: Происшествия

Минюст разработал дисциплинарный устав для тюремного ведомства

Текст: Владислав Куликов

Министерство юстиции разработало дисциплинарный устав уголовно-исполнительной системы.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Документ подробно прописывает порядок дисциплинарных наказаний сотрудников тюремного ведомства. Напомним, что недавно был принят закон о службе в уголовно-исполнительной системе, детально прописавший служебные вопросы, в том числе порядок присвоения званий, служебный график, права и обязанности сотрудников и т.д.

Проект дисциплинарного устава подготовлен в рамках развития норм, закрепленных в законе. Прописывается в том числе порядок обжалования сотрудником ведомства выговоров от начальства.

Происшествия Правосудие Тюрьмы Власть Право Уголовное право Правительство Минюст Законопроекты и комментарии Уголовное законодательство
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