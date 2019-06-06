На кладбище в Румынии произошли столкновения румын с венграми

На военном кладбище в румынском местечке Валя Узулуй произошли массовые столкновения местной молодежи с венграми, компактно проживающими в этой части страны, передает ТАСС со ссылкой на агентство Аджерпрес.

Стычку 300 венгров и 1000 румын пресекли полицейские. Данных о пострадавших нет.

Причиной конфликта стал давний спор о принадлежности кладбища, на котором захоронены солдаты Первой и Второй мировых войн, на которое претендуют муниципалитеты с преимущественно венгерским и преимущественно румынским населением.

Ранее венгерские активисты уже устраивали демонстративные акции, закрывая кресты на могилах румынских солдат черными полиэтиленовыми мешками.