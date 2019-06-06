Набиуллина поспорила с Орешкиным о причинах роста долгов граждан

Орешкин считает, что банки развивают потребкредитование в ущерб кредиту предприятиям, с этим перекосом он связывает ключевой риск рецессии в российской экономике.
Рост потребкредитования уже давно стабилизировался на высоком уровне: на 1 апреля, по данным Банка России, он составил 25,3 процента в годовом выражении при нерастущих реальных располагаемых денежных доходах и умеренном росте корпоративного кредита (6,5 процента).
Пузырь на рынке потребкредитования не соответствует росту доходов населения, и "если ничего сейчас не делать, в 2021 году мы можем из-за этого фактора рецессию получить", сказал Орешкин.
"Я абсолютно не согласна с этими тезисами", - ответила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Несмотря на высокие темпы потребкредитования, рисков для финансовой стабильности сейчас нет, долг домохозяйств составляет всего 14 процентов ВВП - "сравните с долгом домохозяйств в других странах", сказала Набиуллина. Она напомнила, что регулятор трижды повышал надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам (последний раз - с 1 апреля). Вчера совет директоров ЦБ предупредил, что может дополнительно увеличить надбавки, но уже с учетом значений показателя долговой нагрузки, который банки должны рассчитывать с 1 октября.
"Максим Орешкин обычно говорит: давайте зажмем потребительское кредитование, за счет этого банки увеличат корпоративное кредитование, - сказала Набиуллина. - На мой взгляд, это иллюзия абсолютная". По ее словам, в работе с физлицами для банков понятнее риски, чтобы наращивать корпоративное кредитование, нужно снижать риски для бизнеса; кроме того, "люди берут кредиты не от хорошей жизни". "Это люди с низкими доходами, и это экономическая проблема, чтобы у людей была занятость, были доходы, и тогда им не нужно будет идти за кредитами", - заключила глава ЦБ.
Якушев: В первые месяцы перехода на эскроу цены на жилье повысятся
Первое время перехода на эскроу-счета будет ознаменовано повышением цен на недвижимость. Об этом "РГ" рассказал министр строительства Владимир Якушев. И добавил, что все нормативные документы по переходу уже приняты
Глава Минтруда предложил ввести пособие на детей до 18 лет
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин выступил за введение в России пособий на детей до 18 лет. Об этом он заявил на ПМЭФ. Он также анонсировал появление в вузах комнаты по уходу за детьми студентов
Силуанов связал экономическую стабильность с ростом доходов населения
Структурные изменения в экономике должны произойти за счет реализации национальных проектов, заявил министр финансов Антон Силуанов. Поставлены цели повышения производительности труда, инфраструктуры, стимулирования экспорта
Набиуллина поспорила с Орешкиным о причинах роста долгов граждан
Глава Минэкономразвития предупредил о рисках рецессии в России через два года из-за того, что банки охотнее кредитуют граждан, чем предприятия. Председатель ЦБ с ним не согласилась
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году ниже 4 процентов
По итогам 2019 года Минэкономразвития РФ ожидает инфляцию на уровне ниже 4 процентов. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на площадке Петербургского международного экономического форума
Шипков: Умная регуляторика ускорит вывод инновационных препаратов
Ключевым драйвером развития здравоохранения в России должны стать инвестиции в инновации. Об этом "РГ" рассказал исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей Владимир Шипков
Кобылкин: Регионам предложат варианты расчета тарифов на вывоз мусора
До конца месяца Минприроды предложит регионам варианты расчета при определении норматива накопления отходов для граждан. Об этом рассказал "РГ" министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин
На ПМЭФ соберутся участники из 140 стран
В Петербург начинают съезжаться гости и делегаты Петербургского международного экономического форума. По состоянию на конец мая свое участие подтвердили более 12 тысяч человек из 140 стран
На ПМЭФ-2019 покажут популярные за рубежом российские товары
На стенде Russia Extends в рамках Петербургского международного экономического форума представят широкий набор отечественных товаров, которые конкурируют на международном рынке. Большую часть экспозиции сформирует малый и средний бизнес