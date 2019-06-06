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Экономика
06.06.2019 11:09
Текст: Игорь Зубков

Набиуллина поспорила с Орешкиным о причинах роста долгов граждан

Продолжение бума потребительского кредитования может привести российскую экономику к рецессии в 2021 году, предупредил министр экономического развития Максим Орешин, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Орешкин считает, что банки развивают потребкредитование в ущерб кредиту предприятиям, с этим перекосом он связывает ключевой риск рецессии в российской экономике.

Рост потребкредитования уже давно стабилизировался на высоком уровне: на 1 апреля, по данным Банка России, он составил 25,3 процента в годовом выражении при нерастущих реальных располагаемых денежных доходах и умеренном росте корпоративного кредита (6,5 процента).

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Пузырь на рынке потребкредитования не соответствует росту доходов населения, и "если ничего сейчас не делать, в 2021 году мы можем из-за этого фактора рецессию получить", сказал Орешкин.

"Я абсолютно не согласна с этими тезисами", - ответила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Несмотря на высокие темпы потребкредитования, рисков для финансовой стабильности сейчас нет, долг домохозяйств составляет всего 14 процентов ВВП - "сравните с долгом домохозяйств в других странах", сказала Набиуллина. Она напомнила, что регулятор трижды повышал надбавки к коэффициентам риска по потребкредитам (последний раз - с 1 апреля). Вчера совет директоров ЦБ предупредил, что может дополнительно увеличить надбавки, но уже с учетом значений показателя долговой нагрузки, который банки должны рассчитывать с 1 октября.

"Максим Орешкин обычно говорит: давайте зажмем потребительское кредитование, за счет этого банки увеличат корпоративное кредитование, - сказала Набиуллина. - На мой взгляд, это иллюзия абсолютная". По ее словам, в работе с физлицами для банков понятнее риски, чтобы наращивать корпоративное кредитование, нужно снижать риски для бизнеса; кроме того, "люди берут кредиты не от хорошей жизни". "Это люди с низкими доходами, и это экономическая проблема, чтобы у людей была занятость, были доходы, и тогда им не нужно будет идти за кредитами", - заключила глава ЦБ. 

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