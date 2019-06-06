Назван состав нашей команды на Игры-2019

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) утвердил состав нашей сборной на Европейские игры, которые пройдут с 21 по 30 июня в Минске. На турнире бороться за медали будут 225 спортсменов.

Среди них - пять олимпийских чемпионов: борцы Абдулрашид Садулаев и Наталья Воробьева, "художницы" из групповых упражнений Анастасия Максимова и Мария Толкачева, а также стрелок Алексей Алипов. Он - самый опытный в российской команде. Побеждал еще на Олимпиаде-2004 в Афинах. Кроме того, в сборную включены 18 победителей предыдущих Европейских игр. Знаменосцем на церемонии открытия как раз будет чемпион Баку-2015, семикратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы самбист Артем Осипенко.

Самбо, пляжный футбол, аэробика, акробатика - это те дисциплины, которые не входят в олимпийскую программу, но будут представлены в Минске. Всего в белорусской столице разыграют 201 комплект медалей в 19 видах спорта.

Два года назад в Баку россияне завоевали 164 награды (79 золотых, 40 серебряных и 45 бронзовых). Второе место тогда заняли хозяева соревнований (56 медалей, из них 21 - золотая). В Минске конкуренция ожидается посерьезнее. Однако президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что наши участники готовы снова бороться за победу.

- Команда боеспособна и настроена очень серьезно. Мы планируем завоевать 70 наград, около 30 из них высшего достоинства, - отметил Поздняков. - И, безусловно, поспорим за первое командное место в общем зачете.

Торжественные проводы российской сборной запланированы на 16 июня и пройдут в рамках Всероссийского олимпийского дня. Мероприятие состоится в "Лужниках".