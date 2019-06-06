Кубок Америки-2019, который пройдет в Бразилии с 9 июня по 14 июля, лишился одной из своих главных звезд. Из-за травмы голеностопа из строя выбыл лидер сборной-хозяйки турнира Неймар.

В последнее время в жизни 27-летнего форварда, выступающего за французский "Пари Сен-Жермен", все больше черных полос. В одном только нынешнем году уже Неймар пережил долгое восстановление после травмы плюсневой стопы, а также успел подраться с болельщиком на церемонии награждения Кубка Франции, за что был дисквалифицирован на три матча.

Уже по окончании клубного сезона бразилец вляпался в новую историю, попав под обвинения в изнасиловании. Судя по всему, сам футболист тяжело переживает сложившуюся ситуацию. Не случайно появились слухи, что он может пропустить Кубок Америки именно в связи с общественным давлением, обрушившимся на него.

В итоге турнир лидер бразильских атак все-таки пропустит. Но по банальной причине. На 21-й минуте товарищеского матча с Катаром (2:0) Неймар был заменен из-за повреждения голеностопа. Покинуть стадион игрок смог только с помощью костылей, что уже не предвещало ничего хорошего. Худшие прогнозы в результате подтвердились. Медобследование выявило у Неймара разрыв связок голеностопа правой ноги. Тренерский штаб пятикратных чемпионов мира уже озабочен тем, кем заменить свою звезду на домашнем турнире.

Напомним, на групповом этапе сборной Бразилии будут противостоять команды Венесуэлы, Перу и Боливии. Действующим обладателем Кубка Америки является сборная Чили. Победитель нынешнего турнира сыграет на Кубке Конфедераций-2021.