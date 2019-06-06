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06.06.2019 10:53
Рубрика: Спорт

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Текст: Артур Нанян

Лидер атак сборной Бразилии Неймар из-за повреждения не выступит на домашнем Кубке Америки. Об этом сообщается на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола.

Фото: AP Photo/Silvia Izquierdo
Неймара лишили капитанской повязки в сборной Бразилии

Игрок получил травму в среду в контрольном матче со сборной Катара (2:0) и был заменен в середине первого тайма. Неймар, уходя с поля в раздевалку при помощи медицинского персонала, не смог сдержать слез.

Впоследствии Неймар прошел медобследование, по результатам которого у 27-летнего форварда "Пари Сен-Жермен" был диагностирован разрыв связок голеностопа. Ранее из-за аналогичной травмы он не играл во французском клубе с января по апрель.

Сроки восстановления Неймара, в активе которого 96 игр и 60 голов за сборную Бразилии, не называются, однако он рискует пропустить старт предсезонной подготовки в составе "ПСЖ".

Кубок Америки пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Хозяева турнира сыграют в одной группе со сборными Боливии, Перу и Венесуэлы.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Пари Сен-Жермен"
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