Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы

Лидер атак сборной Бразилии Неймар из-за повреждения не выступит на домашнем Кубке Америки. Об этом сообщается на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола.

Игрок получил травму в среду в контрольном матче со сборной Катара (2:0) и был заменен в середине первого тайма. Неймар, уходя с поля в раздевалку при помощи медицинского персонала, не смог сдержать слез.

Впоследствии Неймар прошел медобследование, по результатам которого у 27-летнего форварда "Пари Сен-Жермен" был диагностирован разрыв связок голеностопа. Ранее из-за аналогичной травмы он не играл во французском клубе с января по апрель.

Сроки восстановления Неймара, в активе которого 96 игр и 60 голов за сборную Бразилии, не называются, однако он рискует пропустить старт предсезонной подготовки в составе "ПСЖ".

Кубок Америки пройдет с 14 июня по 7 июля в Бразилии. Хозяева турнира сыграют в одной группе со сборными Боливии, Перу и Венесуэлы.