Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
06.06.2019,  
11:20
Текст:  Светлана Цыганкова

Новая подводная лодка "Казань" выйдет в море в июле 2019 года

Новейшая атомная подводная лодка "Казань" выйдет в море уже в следующем месяце. Основные ее испытания планируют завершить в 2019 году.

Фото: Евгений Мугинов / youtube.com
24 секунды подвига: как курсант Шклярук спас поселок ценой своей жизни

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума, который официально открылся в четверг. Об этом пишет ТАСС.

Алексей Рахманов добавил, что в настоящее время завершается размагничивание лодки. И субмарина будет готова выйти в море в июле. Что касается окончания всех испытаний, то они завершатся, как только будут решены принципиальные вопросы, связанные с выявленными недостатками, недоработками систем.

"РГ" уже писала о том, что по итогам швартовных и первой части заводских испытаний ряд вспомогательных узлов и агрегатов подлодки не отвечали требованиям тактико-технического задания. Неполадки нужно было устранить. А потом подлодке потребуется еще несколько выходов в море в рамках заводских и госиспытаний.

"Казань" - первая многоцелевая атомная подводная лодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М"). Ее строили на северодвинском заводе "Севмаш". Спустили на воду 31 марта 2017 года. Новейшая лодка войдет в состав Северного флота.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: Flickr.com
США испытали гиперзвуковую электропушку 11:08
Флагман Черноморского флота крейсер "Москва" вышел из Севастополя 05.06.2019
В Арктике атомные подлодки учились применять оружие подо льдом 03.06.2019
гособоронзаказ
Шойгу проверил, как идет создание нового военного спутника 04.06.2019
Войска учатся воевать по-новому 03.06.2019
испытания
ВКС испытали новую противоракету шахтного базирования 04.06.2019
Испытания дальнобойного "Панциря" завершатся в 2021 году 04.06.2019