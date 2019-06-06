Новая подводная лодка "Казань" выйдет в море в июле 2019 года

Новейшая атомная подводная лодка "Казань" выйдет в море уже в следующем месяце. Основные ее испытания планируют завершить в 2019 году.

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов сообщил об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума, который официально открылся в четверг. Об этом пишет ТАСС.

Алексей Рахманов добавил, что в настоящее время завершается размагничивание лодки. И субмарина будет готова выйти в море в июле. Что касается окончания всех испытаний, то они завершатся, как только будут решены принципиальные вопросы, связанные с выявленными недостатками, недоработками систем.

"РГ" уже писала о том, что по итогам швартовных и первой части заводских испытаний ряд вспомогательных узлов и агрегатов подлодки не отвечали требованиям тактико-технического задания. Неполадки нужно было устранить. А потом подлодке потребуется еще несколько выходов в море в рамках заводских и госиспытаний.

"Казань" - первая многоцелевая атомная подводная лодка усовершенствованного проекта 885М ("Ясень-М"). Ее строили на северодвинском заводе "Севмаш". Спустили на воду 31 марта 2017 года. Новейшая лодка войдет в состав Северного флота.