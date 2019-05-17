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17.05.2019,  
15:59
Текст:  Антон Валагин

СМИ: ввод в строй атомной подлодки "Казань" отложен

Фото: Пресс-служба Севмаш/РИА Новости Фото: Пресс-служба Севмаш/РИА Новости
Фото: Пресс-служба Севмаш/РИА Новости

Многоцелевая ударная АПЛ "Казань" не будет передана флоту в 2019 году, как это планировалось ранее. Первые испытания корабля в море выявили ряд несоответствий требованиям Министерства обороны.

- По итогам швартовных и первой части заводских испытаний ряд вспомогательных узлов и агрегатов подлодки не отвечает требованиям тактико-технического задания, - рассказал ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе РФ. Он добавил, что устранение выявленных недостатков займет не один месяц, после чего "Казани" предстоит еще несколько выходов в море в рамках заводских и государственных испытаний.

Фото: Bundeswehr-Fotos/wikipedia.org
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- Выполнить все до конца года невозможно. Не исключено, что на доработку и тестирование корабля уйдет и весь 2020 год, тогда "Казань" передадут ВМФ в 2021-м, - сообщил собеседник агентства. В Объединенной судостроительной корпорации отказались от комментариев по этому вопросу.

"Казань" - вторая подлодка типа "Ясень" и первая, выстроенная по усовершенствованному проекту 885М. Корабль был заложен на Севмаше в 2009 году и восемь лет спустя спущен на воду. От головной подлодки "Казань" отличается модернизированным оборудованием - все оно произведено в России, - оптимизированными обводами и уменьшенным уровнем шума. Основным оружием "Казани" являются крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр": 32 или 40 ракет в универсальных пусковых установках соответственно.

В сентябре 2018 года АПЛ "Казань" впервые вышла в море, а в декабре испытания были прекращены - по официальной информации, из-за ледовой обстановки. Сейчас корабль находится на Севмаше для технического обслуживания и устранения замечаний.

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