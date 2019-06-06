О роли университетов в цепочке венчурного инвестирования рассказали эксперты из США и России

Путь российского изобретения от технологии к бизнесу, как правило, проходит через Америку и Европу. С этим на международной конференции "Диалог Форт Росс" в Вологде эксперты спорить не стали.

"Стартап должен быть близко к своему потребителю. Для многих технологий США представляют собой половину глобального рынка", - поясняет основатель и генеральный партнер калифорнийской венчурной компании Helix Ventures Евгений Зайцев. По его словам, за последние несколько лет российское технологическое сообщество в Силиконовой долине выросло в несколько раз.

Американский опыт в русских реалиях

Действительно, по количеству примеров успешной коммерциализации университетских стартапов США занимают лидирующие позиции в мире. Недаром и первый в истории, и крупнейшие в мире стартапы были рождены в стенах американских вузов. Возможно ли перенести американский опыт на российские реалии? И, главное, нужно ли?

"Далеко не все американские практики позитивные", - утверждает исполнительный директор TGPO Consult, Директор информационных служб Столыпинского Центра регионального развития Дженнифер Трелевич. Однако тут же приводит пример для подражания - Массачусетский технологический институт. Совокупный валовый продукт компаний, созданных студентами, выпускниками и преподавателями этого института за 50 лет, сопоставим с крупными мировыми экономиками.

В России на МТИ давно обратили внимание, и в 2011 год, при поддержке американского вуза был создан Сколковский институт науки и технологий. "Модель Сколтеха уникальна для России, - поясняет координатор проектов космического центра Сколтеха Антонина Громыко. - Вуз, где технологическое образование, исследовательская работа и предпринимательские навыки находятся в тесной интеграции, создавался для того, чтобы его выпускники смогли определять облик и структуру области, в которой они заняты".

Вместо диплома - стартап

Другая американская практика, которая вызывает немало споров в российской университетской среде, - разработка студентом стартапа или бизнес-проекта вместо стандартной дипломной работы. Инициатива, предложенная в рамках программы "Цифровая экономика РФ", уже применяется в 71 вузе России, среди которых - МФТИ, РЭУ имени Г.В. Плеханова, СПбГУ, ДВФУ и другие.

"Невозможно заставить человека сделать стартап только для того, чтобы защитить дипломную работу. Это должно прийти, у человека должно быть открытие", - рассуждает Евгений Зайцев. "Эти программы полезны в образовательном смысле, их стоит вводить не с целью создать инновации в стране, а с целью научить молодых ребят быть предпринимателями".

По мнению же генерального директора Triangle Pharmaceuticals и Chimerix доктора Джорджа Р. Пейнтера, такая практика в России нужна. "Ребятам нужно дать возможность окунуться в среду, которая не всегда дружелюбна, научиться работать в условиях давления".

Дисбаланс и дефицит: российские особенности венчурного рынка

Тем не менее, российская университетская среда все еще далека от инновационной. Президент компании Patent Hatchery Надя Рейнганд приводит неутешительную статистику: "Китай подает в США 120 тысяч патентов в год, маленькая Япония - 80 тысяч, Россия - 300. Из них университеты подают ноль заявок. Это не значит, что у русских нет изобретений, просто большое количество заявок русских изобретателей подаются от иностранных компаний. А у многих просто нет возможности оплатить пошлину в 500 долларов", - поясняет Рейнганд и призывает разработать программу поддержки российских авторов перспективных проектов.

Говоря об особенностях рынка стартапов и венчурного инвестирования в России, эксперты сходятся во мнении о его несбалансированности: львиная доля разработок - в сфере информационных технологий.

"Что нужно для того, чтобы сделать стартап в области IT? Пять умных ребят и пять компьютеров. В то время, как стартап в сфере биофармацевтики - это длительный и, самое главное, дорогой процесс", - поясняет Евгений Зайцев. "Национальный институт здоровья США (NIH) ежегодно тратит порядка 30 млрд долларов на гранты для поддержки фундаментальных исследований. Еще столько же, если не больше, ученые получают от некоммерческих организаций. Все эти деньги идут даже не на инновации, а именно на креатив - на создание новых знаний". В России наука финансируется недостаточно, следовательно объем новых знаний и идей, из которых в будущем могут развиться разработки с коммерческим потенциалом - тоже недостаточный.

Другая российская особенность, по словам венчурного капиталиста, в дисбалансе между стартапами и большими компаниями. "Во всем мире исторически доказано, что инновации в биомедицине создаются малыми компаниями. Только они обладают гибкостью и могут эффективно использовать капитал для разработки новых продуктов. В России этого нет".

Единомышленники из ведущих вузов России и США

Несмотря на то, что барьеров для развития инновационной экосистемы в России было названо более, чем достаточно, финальный аккорд дискуссии оказался все же мажорным: в рамках программы SURF Stanford U.S. - Russia Forum российские и американские аспиранты из ведущих вузов обеих стран представили свои совместные исследования и рекомендации по российско-американскому сотрудничеству в сферах энергетики и здравоохранения. За десятилетнюю историю форума сообщество SURF насчитывает более 150 участников. Это сплоченное комьюнити, которое обменивается опытом и создает совместные проекты, еще раз продемонстрировало важность двустороннего диалога на университетском и индивидуальном уровне между Россией и США.