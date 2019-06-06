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06.06.2019 15:50
Рубрика: Общество

Опрос: Россияне не доверяют надписям на этикетках продуктов питания

Текст: Владимир Емельяненко

На этикетках продуктов питания добровольной маркировки "Светофор" представлено достаточно информации о продукте, считают до 67 процентов россиян. Однако 69 процентов этой информации не доверяют на том основании, что она, как правило, недостаточно заметна и нелегка для восприятия. Таковы данные опроса ВЦИОМ.

Фото: iStock
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При этом из 69 процентов до половины считают, что на этикетках не хватает информации о составе продукта, а каждый пятый или 21 процент опрошенных указал на недостаток информации о консервантах и добавках. Еще до 65 процентов признали, что расчеты при использовании маркировки "непонятны или плохо читаются - незаметны или стерты".

При этом при покупке продуктов питания сограждане делают однозначный выбор в пользу отечественных производителей. При равной цене россияне предпочтут купить российские овощи (95 процентов), рыбу и мясо (94 процента), молочные продукты (91 процент), фрукты (82 процента), макароны (85 процентов), шоколад (76 процентов).

Досье РГ"

Проект добровольной маркировки пищевых продуктов "Светофор" реализуется Роспотребнадзором с 1 июня 2018 года. Маркировка предполагает цветовую индикацию (зеленую, желтую и красную), нанесенную на упаковку продуктов питания в зависимости от уровня содержания в них соли, сахара и жирных кислот с учетом суточной нормы потребления этих веществ.

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