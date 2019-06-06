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06.06.2019 16:01
Рубрика: В мире

Папа Римский утвердил изменение молитвы "Отче наш"

Текст: Александр Ленин

Папа Римский Франциск утвердил изменение в молитве "Отче наш". Слова "Не введи нас во искушение" (Non indurci in tentazione) заменены на "Не дай нам поддаться искушению". Нововведение закреплено в третьем издании книги "Миссал", которая определяет порядок проведения мессы.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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Глава католической церкви призывал изменить текст молитвы еще в несколько лет назад. Он утверждал, что фраза "Не введи нас во искушение" создает впечатление, будто Бог провоцирует людей грешить, передает издание The Express.

Кроме того, решением Папы Римского изменены слова главного христианского богослужебного гимна "Слава в вышних Богу". Там фраза "мир людям доброй воли" заменена на фразу "мир на земле людям, возлюбленным Господом".

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