Парламент Украины готовит импичмент избранному президенту

В четверг парламент Украины принял документ, который позволит народным избранникам объявить импичмент президенту Владимиру Зеленскому. Стремление лидера Незалежной разогнать нынешний состав депутатов заставляет Верховную раду поспешить с новыми законами. Спикер Андрей Парубий 6 июня объявил полную мобилизацию среди народных избранников.

Документ, принятый парламентом, объясняет порядок создания временных следственных комиссий и временных специальных комиссий. Причем и та, и другая структура создаются при деятельном участии депутатов. Чем займутся эти комиссии, в законе указано предельно ясно: их целью станут расследования обстоятельств совершения президентом Украины актов госизмены и других преступлений, изложенных в представлении, подписанном большинством нардепов. На Украине обвинение в госизмене первых лиц государства со стороны оппозиции в последние годы стало явлением распространенным. Но теперь от благосклонности Рады будет зависеть, давать ли ход такого рода жалобам.

В том, что закон о временных комиссиях противники Зеленского используют в политической борьбе, не вызывает сомнений. Спикер Рады уже озвучил претензии к президенту, которые при определенной сноровке могут потянуть на импичмент. В частности, Парубий назвал запрет украинским военным стрелять в ответ на линии разграничения в Донбассе "путем к капитуляции", которой парламент не допустит. Еще категоричней высказался вице-премьер так и не отправленного в отставку правительства Вячеслав Кириленко. Тот обвинил главу Незалежной в "позорной и беспомощной" позиции по Донбассу. "Не хотят в Раде меня отпускать, ну такой я человек, нравлюсь им", - пошутил по поводу принятого антипрезидентского закона Зеленский.

Угроза главы Украины помешать коррумпированным чиновникам и дальше "ловить рыбку в мутной воде" в Донбассе, заставляет противников Зеленского искать законный способ, как отстранить его от власти. Создание временных комиссий дает им такой шанс, тем более что предлогом для обвинений в госизмене может стать любое решение - от пересмотра языкового закона до соблюдения украинскими военнослужащими "режима тишины".

В свою очередь, Зеленский рассчитывает разогнать нынешний состав парламента до того, как тот "наломает дров". Но что выйдет из этой затеи, сказать трудно. Примерно через неделю Конституционный суд начнет в приоритетном порядке рассмотрение жалобы нескольких десятков народных избранников на решение Зеленского провести внеочередные парламентские выборы. В окружении президента сообщили, что примут любой вердикт, даже тот, который отменит голосование.

Приглашение в США выглядит защитной "индульгенцией" для Зеленского

Сам украинский лидер после визита в Брюссель держится уверенно, получив на словах поддержку своим начинаниям со стороны Евросоюза. И не только от него. В бельгийской столице Зеленский встречался с представителем Белого дома, а ранее с американским сенатором Робертом Портманом обсуждал поставку вооружений на Украину. Но главное - Зеленский вроде бы получил приглашение от президента Трампа посетить Вашингтон. Об этом сообщили в окружении главы Незалежной, хотя официальных бумаг на этот счет администрация США еще не выпускала. Это приглашение выглядит защитной "индульгенцией" для Зеленского, оберегающей его, по крайней мере, на время до этой встречи, от импичмента и новых майданов.

Наличие такого приглашения наряду с успешным, по мнению президента Украины, визитом в Брюссель развязало Зеленскому руки в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе, и, в частности, по такой щекотливой для украинского бизнеса теме, как разблокирование региона. Однако небольшие тактические успехи Зеленского лишь усиливают его противостояние с Верховной радой и правительством. Будучи в Брюсселе, президент Украины сообщил, что подал в парламент для ускоренного рассмотрения десять законопроектов и поправок. Но ничего принято не было. Действия народных избранников Зеленский назвал бунтом большинства, которое использует оставшееся до выборов время для политической рекламы.

Впрочем, как критические, так и шутливые стрелы в адрес Рады не упрощают жизнь президенту Украины, скорее напротив - вызывают открытое и скрытое сопротивление со стороны его оппонентов. Дошло до того, что сотрудники МИД Украины, работавшие над тезисами брифинга Зеленского в Брюсселе, как выяснилось, параллельно трудились спичрайтерами экс-президента Украины Петра Порошенко. Итогом такого совместительства стало громкое обвинение Зеленского в плагиате. Ситуация оказалась настолько скандальной, что в окружении главы Незалежной ее сочли намеренной диверсией.

До проведения новых выборов в парламент большинство поручений и инициатив Зеленского будут "вязнуть" на разных этажах старого госаппарата, "заточенного" под Порошенко и поддерживавшего его на прошедших президентских выборах. Так что нынешнему украинскому лидеру ничего не остается, как поспешить с подбором кадров и взять такого спичрайтера, который не будет одновременно работать на стороне.