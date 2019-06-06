Петиция за отставку главы МВД Украины набрала 25 тысяч голосов

Четыре дня ушло на Украине на сбор 25 тысяч подписей под электронной петицией за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, передает ТАСС. Теперь петицию обязан рассмотреть президент республики Владимир Зеленский.

Причиной стал скандал, произошедший 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области. Там действия пьяных полицейских привели к гибели 5-летнего мальчика.

Случай вызвал большой резонанс и по стране пошли акции протеста, участники которых требовали отправить в отставку главу МВД, "покрывающего своих подчиненных".