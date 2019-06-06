Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо

На восточное побережье США обрушился торнадо, от разгула которого пострадал завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в штате Луизиана, передает РИА Новости. Пять сотрудников компании получили различные травмы.

"С сожалением сообщаем, что пять сотрудников пострадали в результате (торнадо)", - подтвердили в компании.

В офисе шерифа уточнили, что сотрудники компании пострадали при попадании молнии в здание завода, но как эти две версии согласуются между собой - в ExxonMobil не прокомментировали.