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06.06.2019 23:53
Рубрика: В мире

Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо

На восточное побережье США обрушился торнадо, от разгула которого пострадал завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в штате Луизиана, передает РИА Новости. Пять сотрудников компании получили различные травмы.

Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Нью-Мексико

"С сожалением сообщаем, что пять сотрудников пострадали в результате (торнадо)", - подтвердили в компании.

В офисе шерифа уточнили, что сотрудники компании пострадали при попадании молнии в здание завода, но как эти две версии согласуются между собой - в ExxonMobil не прокомментировали.

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