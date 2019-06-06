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06.06.2019 07:00
Рубрика: Экономика

Почему россияне боятся потерять работу

Текст: Марина Гусенко
Большинство россиян (65 процентов) боятся потерять работу из-за появления новых технологий. А у каждого пятого жителя страны (21 процента) есть знакомые, которым уже пришлось поменять работу в связи с тем, что у них не получилось освоить новые технологии.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Это показало исследование, проведенное по заказу Торгово-промышленной палаты России Аналитическим центром НАФИ вместе с Международным институтом менеджмента объединений предпринимательства.

Фото: iStock
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Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
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Работодатели - представители малого и среднего бизнеса - менее пессимистичны, чем работники. Только 23 процента из них считают, что при автоматизации бизнес-процессов может произойти сокращение штатов. 58 процентов работодателей, принявших участие в исследовании, полагают, что в группу риска могут попасть работники старше 50 лет, так как им сложнее разобраться в новых технологиях.

При этом сами работники думают, если они будут владеть информационными технологиями, больших проблем с трудоустройством у них не будет. Этой точки зрения придерживаются 45 процентов респондентов. И 24 процента работающих респондентов уверены, что лишаться работы, если не освоят цифровые технологии.

В основном такую угрозу осознают молодые люди до 24 лет (31 процент), руководители любого уровня (33 процента), работники с высшим образованием (34 процента), квалифицированные специалисты (35 процентов).

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