Почта Банк начал продавать инвестиционные продукты

Почта Банк начнёт продавать ОФЗ-н ("облигации для населения") через своё мобильное приложение. Партнером банка стал ВТБ Капитал - соответствующее соглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал "Российской газете" президент-председатель правления Почта Банка Дмитрий Руденко. Сейчас в приложении можно купить ПИФы.
Технология покупки инвестинструментов сложная внутри, но простая для клиентов - банк ориентируется на массовую аудиторию. Купить облигацию можно будет удаленно через приложение - так же, как открыть вклад или оставить заявку на кредит. "Мы хотим приучить людей к инвестиционным продуктам, начиная с продукта с минимальным риском. ОФЗ-н полностью соответствует такому подходу", - добавил Дмитрий Руденко. Среди преимуществ продукта глава банка назвал большую по сравнению с депозитами доходность и диверсификацию вложений. "Мы будем, если хотите, проповедовать философию, что не надо все деньги хранить в одном продукте", - добавил Руденко.
Почта Банк продолжает развивать и свое ключевое направление - повышать доступность финансовых услуг для жителей удаленных и малонаселенных пунктов. Развивается "почтовый" формат, когда перевести деньги или открыть вклад помогает сотрудник почты - агент банка, и банковский формат. Сегодня в сети Почта Банка 18 тысяч таких точек по всей стране. "Сейчас во всех отделениях Почты России, где есть связь, любой клиент любого банка может прийти с карточкой "Мир", VISA, MasterCard и снять наличные, оплатить услуги почты или какой-то товар. Дальше моя мечта - чтобы во всех отделениях Почты России человек мог получить любую финансовую услугу - открыть счёт, оформить пенсию, получить карту и в этом же отделении снимать наличные. Думаю, что мы к этому придём, мы это с Почтой России активно обсуждаем", - рассказал Дмитрий Руденко.
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