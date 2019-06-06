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06.06.2019 15:55
Рубрика: Экономика

Почта и "Ростелеком" расширяют проект трансляции видеорекламы в отделениях

Текст: Юлия Кривошапко
"Почта России" и "Ростелеком" договорились о расширении совместного проекта по развитию российского рынка цифровой рекламы. Соглашение об этом было подписано на проходящем в Санкт-Петербурге Международном экономическом форуме.

Проект трансляции видеорекламы в почтовых отделениях, стартовавший в апреле этого года в отдельных регионах Поволжья, в соответствии с текстом соглашения получит дальнейшее развитие на Урале, Юге, Дальнем Востоке, в Сибири и всех регионах Поволжья.

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Решение основано на технологии централизованного управления рекламным контентом на специализированных видеопанелях, установленных в распределенной сети почтовых отделений.

"Ростелеком" выступает инфраструктурным оператором проекта, который предоставляет каналы передачи данных, устанавливает специально разработанные моноблоки, объединяющие в себе профессиональную видеопанель и медиаплеер, поставляет ПО и облачные решения для хранения и централизованного управления показами. 

"Почта России" обеспечивает оптимальное расположение экранов в отделениях и будет заниматься поиском и привлечением партнеров и рекламодателей. Помимо коммерческой рекламы, до 10 процентов эфирного времени будет отводиться продвижению услуг, предоставляемых обеими компаниями. Техническое решение в перспективе позволит автоматически формировать рекламный контент для целевой группы в соответствии с возрастом и полом, создавать рекламные кампании и управлять ими, а также формировать отчеты об аудитории, анализировать эффективность рекламных кампаний и проигрываемого контента. 

"Почта России" расширит географию электронных заказных писем

По словам генерального директора "Почты России" Николая Подгузова, ежедневно почту посещают несколько миллионов человек. Отделения располагаются как в зонах бизнес-застройки, так и в спальных районах, сельской местности. Клиентский поток там значительно различается. Новое решение позволяет предложить рекламодателям инструментарий для попадания в целевую аудиторию, уточнил Подгузов. 

"Это принципиально новый инструмент для рынка Indoor-рекламы. С его помощью можно информировать покупателей о текущих акциях и специальных ценах, а также получать дополнительный доход от продажи рекламы на носителях", - сказал в свою очередь директор по стратегическим проектам "Ростелекома" Данила Бурметьев.

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