Показан концепт V-образного самолета с пассажирским салоном в крыльях

Дельфтский технический университет и голландская авиакомпания KLM приступили к работам по созданию принципиально нового пассажирского самолета Flying-V. Лайнер, необычной V-образной формы, должен способствовать увеличению пассажирских перевозок.

Как сообщает "Газета.ru", проект Flying-V был задуман студентом технического университета Берлина Юстусом Бенадом. Его футуристический дизайн включает в себя пассажирский салон, топливные баки и грузовой отсек в крылья.

Название новый самолет получил в честь гитары Gibson Flying V. По задумке конструктора новый самолет должен был быть на два процента легче Airbus A350-900, а благодаря необычной V-образной форме фюзеляжа отличаться особой аэродинамической эффективностью - на 20 процентов энергоэффективней, чем у существующий авиалайнеров классической формы.

Представители KLM указывают, что на данный момент готов лишь уменьшенный тестовый образец модели Flying-V с техническими документами. Однако специалисты из Дельфтского технического университета работают над созданием полноценной модели кабины авиалайнера. В октябре ее планируют установить в аэропорту Схипхол в Амстердаме, а полноценные полеты Flying V должен начать в 2040-2050 годах.