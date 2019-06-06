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06.06.2019 11:33
Рубрика: Спорт

Популярные упражнения признали бесполезными для здоровья мозга

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Возраст - самый большой фактор риска для многих заболеваний головного мозга, большинство из которых влияют на его структуру и функции. Ученые задались вопросом, какой вид спорта является лучшим для предотвращения болезни Альцгеймера и других форм деменции. Бег или йога: что лучше для мозга?

В жизни не бывает периода, когда мозг и его функции остаются в стабильном состоянии. Известно, что одни когнитивные способности с возрастом становятся слабее, в то время как другие улучшаются.

Фото: pixabay.com
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Некоторые области мозга, включая гиппокамп, уменьшаются в размере, замедляется скорость связи между нейронами. Но факт остается фактом: тот, кто много двигается, долго остается в хорошей форме. Поэтому физические упражнения являются важным фактором в профилактике деменции и болезни Альцгеймера. Однако многое зависит от типа движения. В конце концов, не каждый вид спорта должен оказывать одинаковое воздействие на мозг.

Так каков лучший способ предотвратить потерю памяти, слабоумие и в целом отсрочить приход старости? Бег, езда на велосипеде, ходьба, йога или цигун?

Одно из исследований на крысах дало удивительные результаты: некоторые формы упражнений могут быть гораздо более эффективными для увеличения объема мозга, чем другие.

Например, бег, силовой фитнес и высокоинтенсивные интервальные тренировки оказывали разное неврологическое воздействие.

8-недельный эксперимент показал, что "аэробные упражнения, такие как бег, усиливают нейрогенез гиппокампа у взрослых грызунов".

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Но очевидно, что крысы не люди. Мириам Нокиа, руководитель исследования, уверенно предполагает, что "длительные занятия аэробикой могут быть наиболее полезными для здоровья мозга и у людей". Почему бег трусцой более мощный стимул для нейрогенеза, чем другие тренировки, пока неясно. Нокиа считает, что бег на длинные дистанции стимулирует выброс определенного вещества в мозг, который и регулирует нейрогенез.

А вот силовые и интервальные тренировки могут, например, стимулировать создание дополнительных кровеносных сосудов или новых связей между нейронами.

Об этом говорит и наблюдение за мозгом 876 пожилых людей с интервалом в 5 лет: ученые проверяли их память и способность устанавливать причинно-следственные связи.

Оказалось, что здоровью мозга больше способствуют кардиотренировки: бег трусцой, езда на велосипеде, плавание и др. Участники эксперимента, которые выбирали виды спорта с низким уровнем интенсивности движения, например ходьбу или йогу, показывали скромную активность мозга.

Конечно, это не означает, что надо отказаться от йоги и других видов тренировки баланса и гибкости. Идеально сочетать разные виды активности ради долгого здоровья гиппокампа, который отвечает за эмоции, кратковременную память и ее превращение в долговременную.

Спорт Спортивная жизнь Физкультура Общество Наука Общество Здоровье
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