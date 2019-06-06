Прошлогодняя чемпионка "Ролан Гаррос" Халеп не смогла защитить титул

Прошлогодняя победительница "Ролан Гаррос" румынка Симона Халеп не смогла защитить титул, проиграв в четвертьфинальном матче.

Халеп, которая занимает третье место в рейтинге WTA, уступила 17-летней американке российского происхождения Аманде Анисимовой со счетом 2:6, 4:6.

Анисимова - 51-я ракетка мира - впервые вышла в полуфинал турнира "Большого шлема".

- Казалось, что я была спокойна, но это не совсем так. Руки дрожали, особенно в ключевых моментах. Так что я нервничала, - сказала Аманда в интервью Eurosport.

За выход в финал Анисимова поспорит с австралийкой Эшли Барти, получившей восьмой номер посева. Барти в своем четвертьфинале победила представительницу США Мэдисон Кис со счетом 6:3, 7:5.