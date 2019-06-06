Пушков "опустил" Зеленского с небес на землю

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о якобы скором принятии этой страны в состав Евросоюза. По мнению Пушкова, нищая Украина в ЕС никому не нужна, а украинский президент оседлал столь любимую в антироссийских кругах Европы демагогию.

Он также высказался по поводу слов Зеленского о том, что, дескать, прием Украины в ЕС станет знаком "смерти имперского проекта" РФ. "Для начала - нет у России такого проекта. И оптимизм Зеленского неоправдан: дожидаться придется долго. Не ждут бедную Украину в ЕС", - написал Алексей Пушков в Twitter.

Напомним, во время своего визита в Брюссель Владимир Зеленский заявил о том, что гарантией независимости Украины станет вступление в ЕС. Кроме того, он назвал возможную интеграцию Киева с Европой смертью некоего "российского имперского проекта".

Вместе с тем в самом Евросоюзе дали понять, что вести речь о возможном вступлении Украины в Евросоюз в ближайшие годы "попросту нереалистично".