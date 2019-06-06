Рапота: России и Беларуси нужны единые правила игры на рынках

Неурегулированных вопросов доступа отдельных товаров, работ и услуг на рынки Беларуси и России все еще остается немало и их всегда будет много.
"К примеру, вопросы взаимоотношений государства и промышленных предприятий, финансовые взаимоотношения, вопросы субсидирования и кредитования. На разных условиях кредитуются предприятия, разные льготы предоставляются предприятиям. Требует дальнейшего совершенствования вопрос доступа к гособоронзаказу, гражданскому госзаказу, - считает Григорий Рапота. - Самое главное - те барьеры и ограничения, которые еще сохраняются для иностранных предпринимателей".
К сожалению, в некоторых аспектах белорусский бизнес на российской территории остается иностранным, подчеркнул госсекретарь Союзного государства. "Те оговорки, которые есть в адрес иностранного бизнеса и те, которые касаются Республики Беларусь, они тоже являются темой для рассмотрения и озабоченности нашей, потому что никаких ограничений быть не должно. Мы только тогда будем работать в едином рынке, когда у нас будут одинаковые правила игры для всех предпринимателей и одинаковые условия доступа на этот рынок", - уверен он.
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