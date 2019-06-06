Ученые кафедры биотехнических систем СПбГЭТУ "ЛЭТИ" вместе со специалистами Тихоокеанского океанологического института ДВО РАН разработали программу для смартфона, которая поможет пациентам с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

Чем опасно это заболевание? У страдающих им людей (в основном, курильщиков) снижается проходимость дыхательных путей, органы испытывают кислородное голодание, появляется кашель, одышка. Болезнь неизлечима и развивается годами. По данным ВОЗ, ежегодно от нее умирает 2,75 млн человек. Это четвертая по счету причина смерти в мире.

Врачи предупреждают: если диагноз поставлен вовремя, болезнь можно контролировать. Как? Здесь помогут новые технологии: микрофон, смартфон и специальная программа. Пациенту предлагается сделать резкий выдох. Если проанализировать, сколько секунд воздух выходит из легких, и какие трахеальные шумы при этом издаются, можно сделать очень важные и точные выводы. К примеру, установить, насколько снижена "проходимость" дыхательных путей.

- Теперь для оценки состояния дыхательной системы пациентов достаточно мобильного телефона в паре с микрофоном, - говорит доцент кафедры биотехнических систем ЛЭТИ Анна Глазова. - Достоверность и эффективность нового метода подтверждены реальными экспериментами.