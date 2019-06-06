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Экономика
06.06.2019 15:09
Текст: Ирина Рыбникова

Аэропорт "Жуковский" будет расширен в два раза

Аэропорт "Жуковский", открытый в одноименном городе Подмосковья в 2016 году, увеличит свои площади более чем в два раза. На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о строительстве в "Жуковском" второй очереди пассажирского терминала.

Фото: Антон Великжанин/ ТАСС
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Документ подписали губернатор Московской области Андрей Воробьев и гендиректор компании "Рампорт Аэро" Томас Вайшвилл. По этому соглашению площадь терминала увеличится с 17 до 40 тысяч квадратных метров, перрон для стоянки самолетов - с 40 до 90 тысяч квадратов, дополнительно будут построены гостиница на 150 мест, автомойка и автозаправка. После того, как все это появится, годовая пропускная способность аэропорта вырастет до 6 миллионов человек. На имеющихся мощностях воздушная гавань планировала в этом году достичь 2-миллионного пассажиропотока.

Проект увеличения инфраструктуры "Жуковского" рассчитан до 2025 года, к этому времени в воздушной гавани появятся 1,8 тысячи дополнительных рабочих мест.

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