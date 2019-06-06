Беларусь предложила застроить Владимирскую область

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь Владимир Семашко предложил главе Владимирской области Владимиру Сипягину активизировать сотрудничество в строительной сфере. В частности, Беларусь предлагает построить во Владимире целый квартал, а также возвести в городах региона жилье и социально-культурные объекты, проложить дороги.

- Белорусские проектные и строительные организации готовы участвовать в реализуемых в области программах по строительству жилья - в том числе по принципу комплексной застройки с возведением социальных объектов, в строительсте и ремонте автомобильных дорог общего пользования. Можем поставить и любую необходимую дорожно-строительную и коммунальную технику Амкодор, МАЗ и МТЗ, - цитирует Семашко посольство РБ.

Дипломат предложил расширить объемы взаимной торговли, включив сюда промышленную кооперацию в машиностроении, выпуске продуктов питания, АПК, строительстве и транспорте, поставить в регион современный общественный электротранспорт.

- Предприятия мясомолочной и иных отраслей пищевой промышленности Беларуси могут полностью удовлетворить потребности предприятий региона в сырье и полуфабрикатах, нарастить поставки пищевой продукции в торговые сети, - подчеркнул Семашко на полях ХXIII Петербургского международного экономического форума.

Белорусский посол и владимирский губернатор договорились провести во второй половине 2019 года в Минске заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Владимирской области.