Ближайшие выходные станут самым жарким с начала года

В пятницу и в выходные дни антициклон сохранит свое влияние в столичном регионе. При ясном небе осадков не ожидается. А воздух прогреется до +31…+32 градусов. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, в ночные часы температура воздуха не опустится ниже +16..+20 градусов, днем жара в субботу и в воскресенье составит +31…+32 градуса. Не исключено, что будет поставлен температурный рекорд.

Метеорологи добавили, что наиболее благоприятное время для принятия солнечных ванн в утренние часы - до 11.00 и после 16.00. Днем в городе лучше держатся теневой стороны улицы, а по возможности провести жаркое время на природе в тени у водоема.