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06.06.2019 21:12
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Что общего между "стрелялками" и Третьяковкой этим летом

Текст: Лада Элькина
Лето - не самый популярный период в московской арт-сфере, так как большинство потенциальных зрителей сбегает из большого душного города. Пик знаковых мероприятий приходится на середину сентября или середину весны. Но если покинуть город не удалось, да еще и выдалось свободное время, которое хочется провести культурно, открывайте наш путеводитель. Мы подобрали пять выставок. Обещаем: вы не будете жалеть о потраченном на них времени.
Винсент Ван Гог, "Портрет доктора Феликса Рея", 1889. Фото: официальный сайт Пушкинского музея

№1. Начать стоит с Третьяковской галереи. 5 июня здесь запустили инсталляцию виртуальной реальности, которая с нового ракурса знакомит зрителей с творчеством четырех художников: Натальи Гончаровой, Казимира Малевича, Ивана Шишкина и Эдварда Мунка.

Проекты виртуальной реальности - одно из новейших направлений современного искусства и интереснейший формат для знакомства с творчеством художников. Надеваем очки виртуальной реальности и оказываемся внутри картин - бродим там и осматриваемся, пока не надоест. Формат аналогичен играм-стрелялкам, поэтому с собой можно смело брать детей: они от таких инсталляций приходят в восторг. Да и более безболезненный способ приобщить их к искусству нам пока не известен.

Идем дальше. В Мультимедиа Арт Музей Москвы. С 5 июня там вовсю работают две выставки фотографий: Франка Орвата "Дом пятнадцати ключей" и Жан-Батиста Уина "Beauty". Оба мастера экспонируются в рамках XI Международной биеннале "Мода и стиль в фотографии 2019".

№2. Экспозиция Франка Орвата "Дом пятнадцати ключей" представляет собой собрание революционных для fashion-индустрии снимков фотографа. Революционных, в первую очередь, потому, что этот художник одним из первых стал использовать репортажную съемку в модной фотографии. Она позволяет взглянуть на мир под другим углом и захватить необычные ракурсы. Как на фотографии ниже.

Франк Орват, "Туфельки и Эйфелева башня", 1974, Для "Stern" Париж, Франция. Фото: официальный сайт MAMM.

№3. Выставка фотографа Жан-Батиста Уина "Beauty" не займет у вас много времени: снимков здесь - чуть. И тем не менее, игнорировать ее не стоит: этот фотограф не про отображение реальности или движения. Он про красоту. Статичную красоту. Красоту и гармонию во всем: в предметах, лицах, окружающем мире.

Бонус: Жан-Батист является автором очень интересного проекта: на протяжении двадцати лет фотограф снимает одну и ту же девушку, наблюдая за ее внешними изменениями и анализируя ее внутреннее развитие.

Жан-Батист Уин. Узбекистан 1, из серии "Женщина", 2018. Фото: официальный сайт MAMM

На 19 июня планируйте Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Там вас ждет долгожданная экспозиция мировых шедевров модернистов "Щукин. Биография коллекции", а в соседнем филиале музея - коллекция Louis Vuitton.

Фото: Пресс-служба государственного Эрмитажа
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№4. "Щукин. Биография коллекции" покорил сердца миллиона поклонников живописи еще в 2017 году в Париже. Два года спустя он наконец-то в Москве. Это самая значимая коллекция искусства европейского модернизма XIX-XX вв. русских меценатов и коллекционеров: братьев Петра, Ивана и Дмитрия Щукиных. Вы увидите мировые шедевры Матисса, Пикассо, Гогена, Моне и других модернистов. Их работы впервые собраны в России воедино после разделения коллекции в 1948 году. Кстати, на ее основе была создана база коллекций для Эрмитажа и Пушкинского музея.

№5. Ну, и напоследок. Коллекция Fondation Louis Vuitton привезет в Москву бешеный микс из работ топовых художников, творивших историю в ХХ-ХХI вв.: бессмертных Уорхола, Баскию, Кляйна, Джакометти, Абрамовича и других.

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