Депутат ГД Сергей Шаргунов рассказал о планах по возрождению "Юности"

5 июня на книжном фестивале "Красная площадь" прошел публичный разговор "Юность" не уходит!" с главным редактором журнала Сергеем Шаргуновым.

Пост главного редактора "Юности" писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов занял в мае этого года. Назначение не случайно: в 2016 году в серии ЖЗЛ вышла книга Сергея Шаргунова о писателе Валентине Катаеве, основателе и первом главном редакторе "Юности".

На страницах журнала в разные годы были опубликованы дебютные и просто знаковые произведения Анатолия Гладилина, Василия Аксенова, Юрия Полякова, Фазиля Искандера, Леонида Филатова и других. Сейчас же положение "Юности" на литературной арене можно оценить как "минус нулевое", как отметила забежавшая на встречу Ирина Барметова, главный редактор журнала "Октябрь", также переживающего сейчас не лучшие времена - приостановлена печать.

Тираж журнала "Юность" колебался от 300 000 (1959) до 3500 (2019) экземпляров. Шаргунов выразил надежду, что через год можно будет говорить о 10 тысячах экземпляров. Поспособствовать этому должно и широкое распространение: "Юность" появится не только в книжных и киосках, но даже в продуктовых магазинах.

В первую очередь новый главный редактор намерен уделить внимание сайту журнала и дизайну печатной версии - все же "Юность" должна соответствовать своему названию и "иметь приглядный лук".

"Соблазнительнее всего сделать этот журнал эйджистским, но не хочется превращать "Юность" в литучебу, когда мы начинаем возиться лишь с дебютантами. В журнале будут присутствовать разные авторы", - отметил Шаргунов.

Найти в новой "Юности" можно будет не только прозу, но также критику, эссеистику и очеркистику. Планируется несколько спецвыпусков, один из которых будет посвящен премии "Лицей" (кстати, в этом году журнал вручит на премии свои спецпризы).

Одним из критериев успешности журнала Сергей Шаргунов считает попадание опубликованных текстов в поле зрения людей, которые занимаются новой литературой и имеют литературный вкус. "Например, если Елена Шубина прочитает что-то в "Юности", вдохновится и решит издать автора", - рассуждает Шаргунов.

Однако в ближайшей перспективе необходимо решать самые насущные проблемы - финансирование, долги, ЖКХ… Сейчас Шаргунов занимается поиском тех, кто поможет ему "в подкреплении" - профессиональных редакторов, а также спонсоров. "Я не пришел в журнал с мешком денег, но я надеюсь, что могу пустить своеобразную "шапку-ушанку" по кругу, используя все свои ресурсы и знакомства".

"Юность 2.0" планирует охватить как можно больше форматов - это и печатное издание, и сайт, и вхождение в "Журнальный зал", а также различные онлайн-встречи и мастер-классы. Например, в этом году семинар "Юности" будет представлен на писательском форуме ФСЭИП в Ульяновске.

"Мне нравилось, что Катаев устраивал писательские чаепития, - поделился напоследок Шаргунов. - Нам удалось сохранить редакцию на Тверской. Может когда-нибудь мы откроем рядом с ней литературное кафе".

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