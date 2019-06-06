Новости

В Дагестане за махинации задержан глава комитета по лесному хозяйству 13:58
"Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом в истории телевидения 13:52
Сергей Шнуров спел в "нулевой" день ПМЭФ 13:52
Врачи назвали пять напитков, про которые стоит забыть навсегда 13:51
В Кремле объяснили отставку Сергея Морозова 13:50
Ближайшие выходные станут самым жарким с начала года 13:50
Под полом церкви найден таинственный 1000-летний саркофаг 13:45
В Кузбассе мать троих детей осудили за их гибель при пожаре 13:40
Кубанские врачи удалили мужчине опухоль на шее через рот 13:38
В Югре в квартире замглавы города нашли бордель 13:34
Главы правительств России и Китая встретятся в сентябре в Петербурге 13:33
Психолог объяснила, как заинтересовать ребенка чтением 13:32
Арабский портовый оператор примет участие в развитии СевМорПути 13:27
Путин не будет проводить отдельную встречу с вице-президентом Венесуэлы на ПМЭФ 13:22
В Екатеринбурге начал работу Уральский культурный форум 13:20
Бойцы Западного военного округа получили квадрокоптеры 13:19
На Украине сделали возможным импичмент президента 13:03
Жатайская судоверфь обеспечит судами Северный морской путь 13:02
Делегация Беларуси участвует в работе ПМЭФ 13:00
Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей 13:00
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов 12:55
На границе Крыма поймали украинца с 35 кг косметики "для друзей" 12:50
Центр Петербурга с пригородами свяжут скоростные электрички 12:48
Кудрин высказался за независимость Росстата 12:44
Адвокат рассказал о завещании Бари Алибасова 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
06.06.2019 12:57
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Депутат ГД Сергей Шаргунов рассказал о планах по возрождению "Юности"

Текст: Людмила Прохорова
5 июня на книжном фестивале "Красная площадь" прошел публичный разговор "Юность" не уходит!" с главным редактором журнала Сергеем Шаргуновым.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Пост главного редактора "Юности" писатель и депутат Госдумы Сергей Шаргунов занял в мае этого года. Назначение не случайно: в 2016 году в серии ЖЗЛ вышла книга Сергея Шаргунова о писателе Валентине Катаеве, основателе и первом главном редакторе "Юности".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Павел Негоица поделился опытом "Российской газеты" на медиафоруме в Сочи

На страницах журнала в разные годы были опубликованы дебютные и просто знаковые произведения Анатолия Гладилина, Василия Аксенова, Юрия Полякова, Фазиля Искандера, Леонида Филатова и других. Сейчас же положение "Юности" на литературной арене можно оценить как "минус нулевое", как отметила забежавшая на встречу Ирина Барметова, главный редактор журнала "Октябрь", также переживающего сейчас не лучшие времена - приостановлена печать.

Тираж журнала "Юность" колебался от 300 000 (1959) до 3500 (2019) экземпляров. Шаргунов выразил надежду, что через год можно будет говорить о 10 тысячах экземпляров. Поспособствовать этому должно и широкое распространение: "Юность" появится не только в книжных и киосках, но даже в продуктовых магазинах.

В первую очередь новый главный редактор намерен уделить внимание сайту журнала и дизайну печатной версии - все же "Юность" должна соответствовать своему названию и "иметь приглядный лук".

"Соблазнительнее всего сделать этот журнал эйджистским, но не хочется превращать "Юность" в литучебу, когда мы начинаем возиться лишь с дебютантами. В журнале будут присутствовать разные авторы", - отметил Шаргунов.

Найти в новой "Юности" можно будет не только прозу, но также критику, эссеистику и очеркистику. Планируется несколько спецвыпусков, один из которых будет посвящен премии "Лицей" (кстати, в этом году журнал вручит на премии свои спецпризы).

Одним из критериев успешности журнала Сергей Шаргунов считает попадание опубликованных текстов в поле зрения людей, которые занимаются новой литературой и имеют литературный вкус. "Например, если Елена Шубина прочитает что-то в "Юности", вдохновится и решит издать автора", - рассуждает Шаргунов.
Нам - 140. О чем писал журнал "Родина" в мае 1879 года

Однако в ближайшей перспективе необходимо решать самые насущные проблемы - финансирование, долги, ЖКХ… Сейчас Шаргунов занимается поиском тех, кто поможет ему "в подкреплении" - профессиональных редакторов, а также спонсоров. "Я не пришел в журнал с мешком денег, но я надеюсь, что могу пустить своеобразную "шапку-ушанку" по кругу, используя все свои ресурсы и знакомства".

"Юность 2.0" планирует охватить как можно больше форматов - это и печатное издание, и сайт, и вхождение в "Журнальный зал", а также различные онлайн-встречи и мастер-классы. Например, в этом году семинар "Юности" будет представлен на писательском форуме ФСЭИП в Ульяновске.

"Мне нравилось, что Катаев устраивал писательские чаепития, - поделился напоследок Шаргунов. - Нам удалось сохранить редакцию на Тверской. Может когда-нибудь мы откроем рядом с ней литературное кафе".

Больше новостей с фестиваля "Красная площадь" смотрите на сайте ГодЛитературы.РФ.

Культура Литература Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Книжный фестиваль "Красная площадь"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
В Москве задержан министр лесного комплекса Иркутской области
Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения об операции