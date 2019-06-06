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06.06.2019 20:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На книжном фестивале рассказали о долгах Пушкина

Текст: Анна Анфиногентова
Экономист и обозреватель журнала "Родина" Яков Миркин представил гостям фестиваля "Красная площадь" свой взгляд на финансовую составляющую жизни Александра Сергеевича Пушкина во время лекции "Другой Пушкин". Его же Яков Моисеевич изложил в своем очерке "Другой", опубликованном в июньском номере журнала "Родина".

"Много читая о Пушкине, я вдруг понял, что жизнь его раскрыта со всех сторон, - отметил Яков Моисеевич. - Было интересно, что он был за человек, когда он просто жил. Вдруг я увидел, как этот человек похож на нас. Он жил вечно в бегах, вечно в поисках денег, вечно под надзором, вечно в попытках принести хлеб и тепло для своей семьи". 
Взгляд экономиста на суетное и вечное в судьбе Александра Пушкина

Миркин процитировал строки из расходных смет, которые Пушкин вел самостоятельно, рассказал о многочисленных долгах поэта, общая выплата которых, по подсчетам Якова Моисеевича, составила примерно 5-6 миллионов долларов, и заключил, что Пушкин был "имущественно придавленным" человеком. 

Яков Моисеевич отметил, что, когда Александра Сергеевича не стало, его не на что было хоронить, потому что в его доме нашли всего 300 рублей.  Кроме этого, Миркин отметил, что сразу же после смерти поэта все его бумаги были опечатаны. Это одно из свидетельств секретного полицейского надзора, под которым поэт находился в течение нескольких лет. 

Характеризуя свой очерк "Другой", Яков Моисеевич заключил: "Это очерк о несвободном Пушкине и о том, как мы строим нашу жизнь, о нашей собственной свободе и несвободе. Это жаркое пожелание каждому читателю, как все устроить, чтобы быть максимально свободным и творить, чем бы мы ни занимались".

Общество История Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Книжный фестиваль "Красная площадь" Александр Пушкин РГ-Видео
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