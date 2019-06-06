Все равны, как на подбор - два десятка молодых писателей по очереди выходили на сцену и садились на что-то вроде дымоходов - пространство было оформлено как крыша. Никакого Черномора с молодыми писателями не было - только ведущие церемонии, актрисы МХТ им. Чехова Дарья Мороз и Софья Эрнст, да рэпер СТ, который и открыл праздник своей композицией по мотивам наследия Александра Сергеевича Пушкина - юбилей, как-никак. Сам музыкант, кстати, даже отправлял свои стихи на первый "Лицей", но не вышло - так что сегодня он немножко завидовал своим более успешным коллегам.

Церемония стала для "Лицея" лишь третьей - но, как заметила Софья Эрнст, "эти три сезона так же важны для русской литературы, как восемь сезонов "Игры престолов" для судьбы цивилизации".

Сергей Степашин, президент Российского книжного союза, для начала извинился за погоду: в том году было слишком холодно, а теперь слишком жарко, - и следом поблагодарил за содействие посольство Кореи, заместителя руководителя Роспечати Владимира Григорьева и всех-всех-всех. А затем похвастался: премия "Лицей", как и стоило ожидать, дает хороший старт не только на словах - вчера объявили финалистов "Большой книги", и в десятку попала финалистка первого сезона Евгения Некрасова.

Начали с поэзии: объявили финалистов, сопроводив каждого списком любимых поэтов и занимательными фактами. Антон Азаренков, Евгения Баранова, Денис Безносов, Оксана Васякина, Александра Герасимова, Евгений Горон, Василий Нацентов, Ксения Правкина, Эгвина Фет и Александра Шалашова поочередно взобрались на сцену и уселись на трубы.

Дмитрий Воденников и Дарья Суховей, члены жюри этого года, начали раздавать "пряники": к каждому диплому внушительное денежное сопровождение: 500 тысяч, 700 и аж миллион двести тысяч. "В какой-то момент, - признался Воденников, - мне захотелось просто написать одной девушке, какая замечательная у нее поэзия, - а это случается со мной нечасто".

Мне часто говорят, что моя поэзия отвратительна. Но для меня поэзия - то, что меняет представление о поэзии...

Бронзовым призером стал Антон Азаренков, второе место у Александра Шалашова. Чемпионку, Оксану Васякину, поздравил Чрезвычайный Посол Кореи в России Ли Сок Пэ. Он пооткровенничал по-русски: "Сегодня утром я спросил мою жену: что это значит - "лицей"? Она пристыдила меня: позор". Что касается самой Оксаны, свою поэтическую книгу о жертвах насилия она печатает на домашнем принтере и признается: "Мне часто говорят, что для меня поэзия отвратительна. Но для меня поэзия - то, что меняет представление о поэзии".

Дальше - черед прозаиков: Малика Атей, Игорь Белодед, Тимур Валитов, Снежана Каримова, Сергей Кубрин ("Ди Каприо премии "Лицей" - в третий раз попадает в шорт"), Родион Мариничев, Никита Немцев, Борис Пономарев, Павел Пономарев, Анастасия Разумова. Перед официальной раздачей "слонов" Сергей Шаргунов устроил свою раздачу, менее официальную: пообещал приютить финалистов в своей "Юности" и вручил Барановой и Нацентову отдельный спецприз "за самостояние" - диплом и сто тысяч рублей каждому.

"Лицейскую" бронзу вручили Анастасии Разумовой с "замечательной повестью на грани между реализмом и городской сказкой". Второй диплом и 700 тысяч в придачу унес домой Никита Немцев. Перед объявлением победителя председатель жюри Александр Архангельский напомнил о тех, кто удостоен особых упоминаний жюри: это Евгений Горон, Александра Герасимова и Снежана Каримова. Ну а победителем в итоге стал Павел Пономарев. "Не там сели, Павел, вылезайте оттуда", - позвали к себе триумфатора Сергей Степашин и советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой. "Я речи не готовил, готовился порадоваться за других, так что большое человеческое спасибо", - сказал лауреат.

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