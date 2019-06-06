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06.06.2019 20:33
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Триумф лицеистов

Молодым литераторам на "Красной площади" вручили премию "Лицей"
Текст: Андрей Мягков
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(7881)
Все равны, как на подбор - два десятка молодых писателей по очереди выходили на сцену и садились на что-то вроде дымоходов - пространство было оформлено как крыша. Никакого Черномора с молодыми писателями не было - только ведущие церемонии, актрисы МХТ им. Чехова Дарья Мороз и Софья Эрнст, да рэпер СТ, который и открыл праздник своей композицией по мотивам наследия Александра Сергеевича Пушкина - юбилей, как-никак. Сам музыкант, кстати, даже отправлял свои стихи на первый "Лицей", но не вышло - так что сегодня он немножко завидовал своим более успешным коллегам.

Церемония стала для "Лицея" лишь третьей - но, как заметила Софья Эрнст, "эти три сезона так же важны для русской литературы, как восемь сезонов "Игры престолов" для судьбы цивилизации".

Фото: Сергей Куксин.
Стали известны имена финалистов "Большой книги"

Сергей Степашин, президент Российского книжного союза, для начала извинился за погоду: в том году было слишком холодно, а теперь слишком жарко, - и следом поблагодарил за содействие посольство Кореи, заместителя руководителя Роспечати Владимира Григорьева и всех-всех-всех. А затем похвастался: премия "Лицей", как и стоило ожидать, дает хороший старт не только на словах - вчера объявили финалистов "Большой книги", и в десятку попала финалистка первого сезона Евгения Некрасова.

Начали с поэзии: объявили финалистов, сопроводив каждого списком любимых поэтов и занимательными фактами. Антон Азаренков, Евгения Баранова, Денис Безносов, Оксана Васякина, Александра Герасимова, Евгений Горон, Василий Нацентов, Ксения Правкина, Эгвина Фет и Александра Шалашова поочередно взобрались на сцену и уселись на трубы.

Дмитрий Воденников и Дарья Суховей, члены жюри этого года, начали раздавать "пряники": к каждому диплому внушительное денежное сопровождение: 500 тысяч, 700 и аж миллион двести тысяч. "В какой-то момент, - признался Воденников, - мне захотелось просто написать одной девушке, какая замечательная у нее поэзия, - а это случается со мной нечасто".

Мне часто говорят, что моя поэзия отвратительна. Но для меня поэзия - то, что меняет представление о поэзии...

Бронзовым призером стал Антон Азаренков, второе место у Александра Шалашова. Чемпионку, Оксану Васякину, поздравил Чрезвычайный Посол Кореи в России Ли Сок Пэ. Он пооткровенничал по-русски: "Сегодня утром я спросил мою жену: что это значит - "лицей"? Она пристыдила меня: позор". Что касается самой Оксаны, свою поэтическую книгу о жертвах насилия она печатает на домашнем принтере и признается: "Мне часто говорят, что для меня поэзия отвратительна. Но для меня поэзия - то, что меняет представление о поэзии".
Взгляд экономиста на суетное и вечное в судьбе Александра Пушкина

Дальше - черед прозаиков: Малика Атей, Игорь Белодед, Тимур Валитов, Снежана Каримова, Сергей Кубрин ("Ди Каприо премии "Лицей" - в третий раз попадает в шорт"), Родион Мариничев, Никита Немцев, Борис Пономарев, Павел Пономарев, Анастасия Разумова. Перед официальной раздачей "слонов" Сергей Шаргунов устроил свою раздачу, менее официальную: пообещал приютить финалистов в своей "Юности" и вручил Барановой и Нацентову отдельный спецприз "за самостояние" - диплом и сто тысяч рублей каждому.

"Лицейскую" бронзу вручили Анастасии Разумовой с "замечательной повестью на грани между реализмом и городской сказкой". Второй диплом и 700 тысяч в придачу унес домой Никита Немцев. Перед объявлением победителя председатель жюри Александр Архангельский напомнил о тех, кто удостоен особых упоминаний жюри: это Евгений Горон, Александра Герасимова и Снежана Каримова. Ну а победителем в итоге стал Павел Пономарев. "Не там сели, Павел, вылезайте оттуда", - позвали к себе триумфатора Сергей Степашин и советник президента по вопросам культуры Владимир Толстой. "Я речи не готовил, готовился порадоваться за других, так что большое человеческое спасибо", - сказал лауреат.

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