Новости

Кириенко рассказал о запросе молодежи на "трушность" 21:17
В Тверской области три человека погибли при пожаре в частном доме 20:56
Во время драки в магазине сломали нос покупателю 20:55
Минск: Посол РФ пригласил на празднование Дня России 20:43
Трехлетняя москвичка проглотила ключи от почтового ящика 20:41
Роскомнадзор: Telegram в покое не оставим 20:34
Зеленский ответил на петицию о своей отставке 20:29
В Подмосковье появятся 18 тысяч новых рабочих мест 20:27
Козак оценил ущерб репутации России из-за загрязнения "Дружбы" 20:22
Минюст разработал дисциплинарный устав для тюремного ведомства 20:18
Рождение первенцев в российских семьях будет стимулироваться 20:17
Исполняющим обязанности главного тренера "Рубина" назначен Роман Шаронов 20:10
Путин назвал условие отмены рестрикций к Западу 20:04
МИД: Мировое сообщество должно настоять на невмешательстве в дела Венесуэлы 19:57
СКР проверит сообщения о слепой пенсионерке, живущей в сгоревшем доме 19:50
Разработан датчик, определяющий свежесть мяса или рыбы в упаковке 19:44
Пермский депутат инсценировал покушение на себя ради имиджа 19:30
На ПМЭФ обсудили проведение в Петербурге астронавтического конгресса 19:28
Обновленный Renault Koleos оказался консерватором 19:18
На семи московских вокзалах из-за жары начали раздавать воду 19:15
У программы "Мой район" появилась собственная платформа 19:14
На Кубани проверят ЧП с женщиной, облитой кипятком на молзаводе 19:13
Санкт-Петербург и Калининградская область создадут судоходную компанию 19:03
Украина призналась в нехватке средств для закупки газа 18:58
Исследование: Кружки повышают успеваемость и самооценку школьников 18:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Верховный суд разъяснил, как правильно защищать деловую репутацию
Верховный суд разъяснил, как правильно защищать деловую репутацию
06.06.2019 21:22
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Танцы на отвесной стене

Гости Платоновского фестиваля в Воронеже первыми в стране увидели необычные спектакли
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(7881)
Спектакль-реквием Даниэле Финци Паска впервые показали в России. Лиричное шоу "Для тебя", созданное всемирно известным режиссером в память об умершей жене, растрогало публику Платоновского фестиваля. Он проходит в Воронеже с 1 по 16 июня, уже в девятый раз. В программе - спектакли, ставшие событием в нашей стране и за рубежом, концерты выдающихся солистов, масштабная книжная ярмарка, выставки картин из Русского музея и скульптур Степана Эрьзи. Одних только участников - больше тысячи. Гости из 17 стран две недели наводняют город, поддерживая атмосферу праздника.
У режиссера Даниэле Финци Паски даже болезнь выглядит фантастически красивой. Фото: Андрей Парфенов У режиссера Даниэле Финци Паски даже болезнь выглядит фантастически красивой. Фото: Андрей Парфенов
У режиссера Даниэле Финци Паски даже болезнь выглядит фантастически красивой. Фото: Андрей Парфенов
Фото: Андрей Парфенов
В Воронеже выставили скульптуры "русского Родена"

Фестиваль, который входит в число крупнейших нестоличных арт-проектов, по концепции изначально был необычным. Он охватывает разные виды искусства и представляет как признанные достижения, так и эксперименты. Кто-то наслаждается Моцартом и Гайдном, изучает новую редакцию легендарных додинских "Братьев и сестер" и искрометного "Дон Жуана" с Тимофеем Трибунцевым и Константином Райкиным, обсуждает полотна учеников Петрова-Водкина из "Круга художников". Кто-то идет слушать Бриттена и Сати, смотреть шоу лидеров современной хореографии Мурада Мерзуки и Орельена Бори. А кто-то наделавшую шуму в Эдинбурге "Холодную кровь" - спектакль с пальцами в главных ролях, придуманный оскароносным режиссером Жако Ван Дормалем и его женой, танцовщицей Мишель Анн де Мей. Платоновфест ориентирован как на "простых зрителей", так и на искушенных специалистов, поэтому в его программе всегда есть несколько ожидаемых российских премьер.

В этом году воронежцы первыми в стране увидели "Вертикаль" уже упомянутого Мерзуки - с танцами на отвесной стене, полетами параллельно полу и движениями из уличного хип-хопа, возведенными в ранг высокого искусства. Премьерным стал и показ спектакля Даниэле Финци Паски "Для тебя" - своего рода реквием по его любимой Жюли, которая умерла в 2016-м за три месяца до сдачи шоу. Швейцарские клоуны и акробаты превратили горечь расставания в воздушное поэтическое действо, где кружатся листья, похожие на капельки крови, блестят металлические прутья (то ли иглы для капельниц, то ли растения в волшебном саду), сражаются с ожившими полотнищами шелка рыцари в тяжелых доспехах.

Кто-то идет смотреть наделавшую шуму в Эдинбурге "Холодную кровь" - спектакль с пальцами в главных ролях

Как и в жизни, в этом спектакле самое важное спрятано под ворохом незначительных слов, необязательных встреч, милых глупостей. Друзья героини болтают о снах и сочиняют стихи, которые никто не понимает. Ангел-хранитель мечтает об итальянской пасте: десятки слов придуманы для обозначения пасты и ни одного - чтобы назвать человека, который потерял ребенка или друга. Послание Жюли из больничной палаты о том, как хочется вернуться домой ("немного времени для себя, алой помады - и идти танцевать с тобой"), - становится в финале гимном жизни.

Фото: Андрей Парфенов / РГ
В Воронеже услышали музыку "платоновской" эпохи

Впереди - серия спектаклей, связанных с творчеством Андрея Платонова, который родился в Воронеже 120 лет назад. Его "шершавые", парадоксальные тексты вдохновляют людей искусства не только в нашей стране. Так, Medicine Show Theatre Ensemble - один из старейших экспериментальных театров Нью-Йорка - привез "14 красных избушек". Пьесу о коллективизации в советской деревне поставили в рамках "русского сезона". Компания Menagerie (Кембридж) представит "Блаженство" по пьесе Фрейзера Грейса, в основу которой лег сюжет рассказа "Река Потудань".

Ну а вечером 8 июня состоится масштабный опен-эйр в Белом колодце - на пляже в старом меловом карьере будет звучать актуальный фолк от инди-группы NaviBand (Беларусь), "альтернативный соул" Мэнни Уолтерса (ЮАР) и "фолктроника" харизматичной певицы Эйвор с Фарерских островов. На некоторые события Платоновского еще есть билеты.

Культура Театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Платоновский фестиваль
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Путин заявил, что Россия не собирается вмешиваться в выборы США
Украина призналась в нехватке средств для закупки газа
Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации
Бари Алибасов составил новое завещание