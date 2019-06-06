Спектакль-реквием Даниэле Финци Паска впервые показали в России. Лиричное шоу "Для тебя", созданное всемирно известным режиссером в память об умершей жене, растрогало публику Платоновского фестиваля. Он проходит в Воронеже с 1 по 16 июня, уже в девятый раз. В программе - спектакли, ставшие событием в нашей стране и за рубежом, концерты выдающихся солистов, масштабная книжная ярмарка, выставки картин из Русского музея и скульптур Степана Эрьзи. Одних только участников - больше тысячи. Гости из 17 стран две недели наводняют город, поддерживая атмосферу праздника.

Фестиваль, который входит в число крупнейших нестоличных арт-проектов, по концепции изначально был необычным. Он охватывает разные виды искусства и представляет как признанные достижения, так и эксперименты. Кто-то наслаждается Моцартом и Гайдном, изучает новую редакцию легендарных додинских "Братьев и сестер" и искрометного "Дон Жуана" с Тимофеем Трибунцевым и Константином Райкиным, обсуждает полотна учеников Петрова-Водкина из "Круга художников". Кто-то идет слушать Бриттена и Сати, смотреть шоу лидеров современной хореографии Мурада Мерзуки и Орельена Бори. А кто-то наделавшую шуму в Эдинбурге "Холодную кровь" - спектакль с пальцами в главных ролях, придуманный оскароносным режиссером Жако Ван Дормалем и его женой, танцовщицей Мишель Анн де Мей. Платоновфест ориентирован как на "простых зрителей", так и на искушенных специалистов, поэтому в его программе всегда есть несколько ожидаемых российских премьер.

В этом году воронежцы первыми в стране увидели "Вертикаль" уже упомянутого Мерзуки - с танцами на отвесной стене, полетами параллельно полу и движениями из уличного хип-хопа, возведенными в ранг высокого искусства. Премьерным стал и показ спектакля Даниэле Финци Паски "Для тебя" - своего рода реквием по его любимой Жюли, которая умерла в 2016-м за три месяца до сдачи шоу. Швейцарские клоуны и акробаты превратили горечь расставания в воздушное поэтическое действо, где кружатся листья, похожие на капельки крови, блестят металлические прутья (то ли иглы для капельниц, то ли растения в волшебном саду), сражаются с ожившими полотнищами шелка рыцари в тяжелых доспехах.

Кто-то идет смотреть наделавшую шуму в Эдинбурге "Холодную кровь" - спектакль с пальцами в главных ролях

Как и в жизни, в этом спектакле самое важное спрятано под ворохом незначительных слов, необязательных встреч, милых глупостей. Друзья героини болтают о снах и сочиняют стихи, которые никто не понимает. Ангел-хранитель мечтает об итальянской пасте: десятки слов придуманы для обозначения пасты и ни одного - чтобы назвать человека, который потерял ребенка или друга. Послание Жюли из больничной палаты о том, как хочется вернуться домой ("немного времени для себя, алой помады - и идти танцевать с тобой"), - становится в финале гимном жизни.

Впереди - серия спектаклей, связанных с творчеством Андрея Платонова, который родился в Воронеже 120 лет назад. Его "шершавые", парадоксальные тексты вдохновляют людей искусства не только в нашей стране. Так, Medicine Show Theatre Ensemble - один из старейших экспериментальных театров Нью-Йорка - привез "14 красных избушек". Пьесу о коллективизации в советской деревне поставили в рамках "русского сезона". Компания Menagerie (Кембридж) представит "Блаженство" по пьесе Фрейзера Грейса, в основу которой лег сюжет рассказа "Река Потудань".

Ну а вечером 8 июня состоится масштабный опен-эйр в Белом колодце - на пляже в старом меловом карьере будет звучать актуальный фолк от инди-группы NaviBand (Беларусь), "альтернативный соул" Мэнни Уолтерса (ЮАР) и "фолктроника" харизматичной певицы Эйвор с Фарерских островов. На некоторые события Платоновского еще есть билеты.