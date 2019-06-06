На севере Москвы загорелся складской комплекс

На севере Москвы горит складской комплекс. На место пожара направлены пожарные бригады. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Москвы.

На пульт дежурного "01" в 15.30 поступило сообщение о том, что на улице Стандартная, 6 начался пожар. Огнем было охвачено одноэтажное производственное неэксплуатируемое кирпичное здание. Наблюдалось открытое горение кровли. По предварительной информации помещения здания использовались как склад.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе МЧС по Москве, площадь пожара составляет около 300 кв.м. На месте пожара работает несколько пожарно-спасательных подразделений. Сведений о пострадавших пока не поступало.

По словам очевидцев, в районе Алтуфьевского шоссе наблюдается плотный черный дым.