Специалисты выяснили, был ли Пушкин блогером XIX века

Встреча была приурочена к 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Обсудить место писателя в современном информационном пространстве собрались писатель и телеведущий, председатель жюри молодежной премии "Лицей" им. Пушкина Александр Архангельский, директор Государственного музея истории российской литературы им. В. И. Даля Дмитрий Бак и Михаил Визель, шеф-редактор портала ГодЛитературы.РФ.

В качестве эпиграфа к лекции Михаил Визель зачитал фрагмент из неоконченной повести писателя "История села Горюхина". По форме произведение представляет собой что-то вроде сельской хроники: повествование идет от лица владельца Горюхина - молодого помещика Ивана Петровича Белкина, который читает календари своего прадеда. Выглядят они так: "4 мая. Снег. Тришка за грубость бит. 6 - корова бурая пала. Сенька за пьянство бит. 8 - погода ясная. 9 - дождь и снег…"

"Это же совершенно блоговая запись! Лытдыбр! - Начал дискуссию Михаил Визель. - В связи с этим хочу спросить: то, что мы сейчас читаем у Пушкина, это литературный памятник или блог?"

"Повествование ведется не от лица Пушкина, а от дважды опосредованного персонажа. В данном случае это литературный прием, а не "блог", - возразил Дмитрий Бак. По его мнению, понятие "блогер" может быть применимо к Пушкину, например, если смотреть на его письма к жене. Но вообще Пушкину приходилось пристальнейшим образом вглядываться в ежедневное. А это совсем не то, что подразумевают под "блогами" сейчас".

Но Александр Архангельский не увидел блогерства и в письмах Пушкина. "Боюсь, что я зануда, - начал он. - Если посмотреть на пушкинские письма с точки зрения социальных сетей, то это скорее личка, а не паблик. Так пишут свои для своих. А то, что мы туда залезли - взлом аккаунта. Признаться, я читаю письма Пушкина в тишине и побаиваюсь их цитировать… Что касается блогового жанра, то это скорее eго "table talk". У Пушкина есть короткие истории, они афористичны и легко запоминаются, здесь есть издевательское моралите, свойственное социальным сетям".

Зато вспомнили настоящего блогера XIX века - Достоевского. Журнал "Дневник писателя" Достоевский от корки до корки писал сам, издавая с 1873-го по 1880-й. Достоевский публично отвечал на письма, публиковал рецензии, словом, описывал все, что происходило в жизни. "Самый настоящий Facebook, а иногда даже Twitter", - заметил Бак.

Обсудив жизнь Александра Сергеевича, культ писателя, узнаваемые черты, отсылки к нему в других произведения искусства, собравшиеся пришли к однозначному выводу.

"Пушкин дошел до нас не как блогер, а как памятник, как чудо", - резюмировал Михаил Визель. Спорить с этим никто не стал.