Трехлетняя москвичка проглотила ключи от почтового ящика

Необычную операцию пришлось провести врачам Московской детской больницы имени Башляевой. Туда была доставлена трехлетняя пациентка, проглотившая ключи от почтового ящика.

Как сообщает пресс-служба столичного департамента здравоохранения, случилось это прямо на глазах у мамы ребенка. Девочка не первый раз играла с ключами, которые находились в зоне свободного доступа, и вдруг внезапно проглотила их. Самостоятельно достать ключи мама не смогла, пришлось обращаться за профессиональной помощью.

В больнице сделали рентген, который показал, что два ключа находятся в желудке ребенка. Их извлекли под интубационным наркозом при помощи эндоскопа.