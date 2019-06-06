Новости

Венедиктов извинился перед Симоньян за инцидент в редакции "Эха Москвы" 00:31
Число погибших в ДТП с автобусом в Дубае возросло до 17 человек 00:30
Путин показал Си Цзиньпину "Аврору" 00:02
Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо 06.06.2019
Главный редактор RT Симоньян госпитализирована 06.06.2019
На кладбище в Румынии произошли столкновения румын с венграми 06.06.2019
Авиаперевозчик предложил заменить посадочные талоны биометрией 06.06.2019
Список сильнодействующих препаратов пополнен тремя новыми 06.06.2019
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек 06.06.2019
Кириенко рассказал о запросе молодежи на "трушность" 06.06.2019
В Тверской области три человека погибли при пожаре в частном доме 06.06.2019
Во время драки в магазине сломали нос покупателю 06.06.2019
Минск: Посол РФ пригласил на празднование Дня России 06.06.2019
Трехлетняя москвичка проглотила ключи от почтового ящика 06.06.2019
Роскомнадзор: Telegram в покое не оставим 06.06.2019
Зеленский ответил на петицию о своей отставке 06.06.2019
В Подмосковье появятся 18 тысяч новых рабочих мест 06.06.2019
Козак оценил ущерб репутации России из-за загрязнения "Дружбы" 06.06.2019
Минюст разработал дисциплинарный устав для тюремного ведомства 06.06.2019
Рождение первенцев в российских семьях будет стимулироваться 06.06.2019
Исполняющим обязанности главного тренера "Рубина" назначен Роман Шаронов 06.06.2019
Путин назвал условие отмены рестрикций к Западу 06.06.2019
МИД: Мировое сообщество должно настоять на невмешательстве в дела Венесуэлы 06.06.2019
СКР проверит сообщения о слепой пенсионерке, живущей в сгоревшем доме 06.06.2019
Разработан датчик, определяющий свежесть мяса или рыбы в упаковке 06.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Верховный суд разъяснил, как правильно защищать деловую репутацию
Верховный суд разъяснил, как правильно защищать деловую репутацию
06.06.2019 23:05
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Селфи на стогу

В День России в столице соберется рекордный по численности "Хоровод дружбы"
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 123(7881)
В День России запланирована большая праздничная программа в парках, музеях, усадьбах и на улицах Москвы. Одно из самых масштабных мероприятий пройдет на ВДНХ. Здесь состоится погружение в многообразие культурных традиций нашей страны во время праздника гостеприимства "Самоварфест". О наиболее ярких моментах праздника рассказал "РГ" руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Фестиваль пройдет уже в третий раз и, как ожидают столичные власти, соберет не меньше участников и гостей, чем в прошлом году. Так, если в первом фестивале участвовали 15 тысяч человек, то в 2018-м его посетили более 50 тысяч человек.

- Площадка ВДНХ выбрана не случайно, в этом году выставка отмечает 80-летие, так что получится праздник в празднике, - пояснил Виталий Сучков. - Основное действие развернется на площади Промышленности, а всего будут работать 12 тематических зон, где можно попробовать кухни разных регионов России, примерить моду, национальные костюмы, купить художественные произведения, например, изделия торжокских золотошвеек, тобольских косторезов, жостовских и гжельских мастеров и многих других.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Определены самые популярные курорты для празднования Дня России

По словам Сучкова, впервые участие в праздничных мероприятиях примут представители Камчатки и Сахалина, так что у гостей праздника будет возможность попробовать гигантского камчатского краба и другие морепродукты. Впервые же будут участвовать представители стран СНГ со своими мастерами, программами и кулинарными изысками.

Для любителей селфи организаторы праздника рядом с ракетой установят шестиметровый гигантский стог сена, на котором можно будет отдохнуть, а на арт-завалинке около павильона "Космос" можно спеть с представителями малых народностей как а капелла, так и под народные инструменты, например, волынку-шапар, дудки нудей и курай, хомус, мандолину, баян и другие.

Завершит праздник в городе в 22.00 салют в честь Дня России

В 15.30 начнется составление гигантского многонационального "Хоровода дружбы", который "обнимет" всю площадь Промышленности. "Число участников сложно назвать, но надеемся, что он войдет в Книгу рекордов России", - рассказал "РГ" Виталий Сучков. Он напомнил, что в предыдущие годы фестиваль попадал в Книгу рекордов нашей страны с чаепитием, во время которого выпили 11,7 тысячи чашек чая, а русский богатырь поднял на коромысле 10 человек общим весом 526 кг.

В этом году в течение праздника можно будет отправить специальные открытки по почте, повысить грамотность по русскому языку, благодаря мастер-классам от Государственного института русского языка им. Пушкина. И пока обычные граждане будут узнавать особенности разных регионов, по словам замдиректора департамента развития промышленности социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ Лилии Нургатиной, представители бизнеса, экопредприниматели и представители власти, проведут ряд встреч, направленных на популяризацию и развитие этноотрасли в нашей стране и за ее пределами. По словам Нургатиной, это одно из перспективных направлений туриндустрии и бизнеса во всем мире. Ожидается, что в фестивале примут участие гости из турецкой Антальи, где рассматривается возможность проведения еще одного "Самоварофеста" осенью нынешнего года.

Фото: Сергей Коньков/ ТАСС
Как Санкт-Петербург отметил 316-й день рождения

Еще одной крупной площадкой празднования Дня России станет Поклонная гора. Здесь пройдет фестиваль "Многонациональная Россия". В 12.00 свои двери распахнет фестивальный городок с кузницей, гончарной мастерской, шатрами с мастер-классами по плетению лаптей, валянию валенок, изготовлению кукол и оберегов, росписи матрешек. Одновременно в парке пройдет концерт этномузыки в современной обработке, а профессиональные танцоры покажут для гостей мастер-класс по лезгинке. Завершится праздник большим концертом.

Свою программу ко Дню России предложат и столичные парки. В "Коломенском" запланирован турнир святого Георгия. Это крупнейший международный рыцарский турнир, воссоздающий мир Средневековья. В нем примут участие рыцари из России, Белоруссии, Германии, Австралии, Франции, Великобритании и Канады. Вход бесплатный.

В Измайловском парке можно будет посмотреть интересные представления: спектакли без слов, танцевальные и пластические постановки. Здесь же будут проводиться танцевальные мастер-классы посвященные классике 20-х годов прошлого века.

Танцевать будут и в Таганском парке. Там планируют отмечать праздник участников шоу "Танцы". Обещают посетителям и "Иллюзионное шоу" с таинственными превращениями, появлениями и исчезновениями, нтерактивными номерми и фокусами.

В "Царицыно" гостей ждет калейдоскоп старинных танцев в усадьбе XVIII века. На профессиональных мастер-классах можно разучить польку, мазурку, вальс и падеспань. А затем продолжить отдых на концерте певицы Алены Свиридовой и вокалистки в стиле инди-романтики Анны Ворфоломеевой. Зазывают на ретро-хиты, мелодии джипси-джаза и даже классику "экстремального диско".

В парке "Кузьминки-Люблино" будут показывать спектакли по мотивам фантастических произведений. Волшебную реальность создасть на сцене театр "Трикстер" со спектаклем "Сказка роботов о настоящем человеке". А Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова представит музыкальный спектакль "Музыка кино", в котором прозвучат любимые произведения из старых кинолент.

А завершит праздничный день в городе в 22.00 салют в честь Дня России.

Кстати

По данным аналитического агентства "ТурСтат", Москва вошла в ТОП-5 лучших городов страны для путешествия и отдыха в День России. Лучшая пятерка городов выглядит так: Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград, Казань.

Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/Ирина Огилько
Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Все о выходных и праздниках
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
Путин заявил, что Россия не собирается вмешиваться в выборы США
Главный редактор RT Симоньян госпитализирована
Михаил Горбачев сообщил о своей госпитализации
Бари Алибасов составил новое завещание