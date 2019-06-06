В День России запланирована большая праздничная программа в парках, музеях, усадьбах и на улицах Москвы. Одно из самых масштабных мероприятий пройдет на ВДНХ. Здесь состоится погружение в многообразие культурных традиций нашей страны во время праздника гостеприимства "Самоварфест". О наиболее ярких моментах праздника рассказал "РГ" руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков.

Фестиваль пройдет уже в третий раз и, как ожидают столичные власти, соберет не меньше участников и гостей, чем в прошлом году. Так, если в первом фестивале участвовали 15 тысяч человек, то в 2018-м его посетили более 50 тысяч человек.

- Площадка ВДНХ выбрана не случайно, в этом году выставка отмечает 80-летие, так что получится праздник в празднике, - пояснил Виталий Сучков. - Основное действие развернется на площади Промышленности, а всего будут работать 12 тематических зон, где можно попробовать кухни разных регионов России, примерить моду, национальные костюмы, купить художественные произведения, например, изделия торжокских золотошвеек, тобольских косторезов, жостовских и гжельских мастеров и многих других.

По словам Сучкова, впервые участие в праздничных мероприятиях примут представители Камчатки и Сахалина, так что у гостей праздника будет возможность попробовать гигантского камчатского краба и другие морепродукты. Впервые же будут участвовать представители стран СНГ со своими мастерами, программами и кулинарными изысками.

Для любителей селфи организаторы праздника рядом с ракетой установят шестиметровый гигантский стог сена, на котором можно будет отдохнуть, а на арт-завалинке около павильона "Космос" можно спеть с представителями малых народностей как а капелла, так и под народные инструменты, например, волынку-шапар, дудки нудей и курай, хомус, мандолину, баян и другие.

Завершит праздник в городе в 22.00 салют в честь Дня России

В 15.30 начнется составление гигантского многонационального "Хоровода дружбы", который "обнимет" всю площадь Промышленности. "Число участников сложно назвать, но надеемся, что он войдет в Книгу рекордов России", - рассказал "РГ" Виталий Сучков. Он напомнил, что в предыдущие годы фестиваль попадал в Книгу рекордов нашей страны с чаепитием, во время которого выпили 11,7 тысячи чашек чая, а русский богатырь поднял на коромысле 10 человек общим весом 526 кг.

В этом году в течение праздника можно будет отправить специальные открытки по почте, повысить грамотность по русскому языку, благодаря мастер-классам от Государственного института русского языка им. Пушкина. И пока обычные граждане будут узнавать особенности разных регионов, по словам замдиректора департамента развития промышленности социально значимых товаров Министерства промышленности и торговли РФ Лилии Нургатиной, представители бизнеса, экопредприниматели и представители власти, проведут ряд встреч, направленных на популяризацию и развитие этноотрасли в нашей стране и за ее пределами. По словам Нургатиной, это одно из перспективных направлений туриндустрии и бизнеса во всем мире. Ожидается, что в фестивале примут участие гости из турецкой Антальи, где рассматривается возможность проведения еще одного "Самоварофеста" осенью нынешнего года.

Еще одной крупной площадкой празднования Дня России станет Поклонная гора. Здесь пройдет фестиваль "Многонациональная Россия". В 12.00 свои двери распахнет фестивальный городок с кузницей, гончарной мастерской, шатрами с мастер-классами по плетению лаптей, валянию валенок, изготовлению кукол и оберегов, росписи матрешек. Одновременно в парке пройдет концерт этномузыки в современной обработке, а профессиональные танцоры покажут для гостей мастер-класс по лезгинке. Завершится праздник большим концертом.

Свою программу ко Дню России предложат и столичные парки. В "Коломенском" запланирован турнир святого Георгия. Это крупнейший международный рыцарский турнир, воссоздающий мир Средневековья. В нем примут участие рыцари из России, Белоруссии, Германии, Австралии, Франции, Великобритании и Канады. Вход бесплатный.

В Измайловском парке можно будет посмотреть интересные представления: спектакли без слов, танцевальные и пластические постановки. Здесь же будут проводиться танцевальные мастер-классы посвященные классике 20-х годов прошлого века.

Танцевать будут и в Таганском парке. Там планируют отмечать праздник участников шоу "Танцы". Обещают посетителям и "Иллюзионное шоу" с таинственными превращениями, появлениями и исчезновениями, нтерактивными номерми и фокусами.

В "Царицыно" гостей ждет калейдоскоп старинных танцев в усадьбе XVIII века. На профессиональных мастер-классах можно разучить польку, мазурку, вальс и падеспань. А затем продолжить отдых на концерте певицы Алены Свиридовой и вокалистки в стиле инди-романтики Анны Ворфоломеевой. Зазывают на ретро-хиты, мелодии джипси-джаза и даже классику "экстремального диско".

В парке "Кузьминки-Люблино" будут показывать спектакли по мотивам фантастических произведений. Волшебную реальность создасть на сцене театр "Трикстер" со спектаклем "Сказка роботов о настоящем человеке". А Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова представит музыкальный спектакль "Музыка кино", в котором прозвучат любимые произведения из старых кинолент.

А завершит праздничный день в городе в 22.00 салют в честь Дня России.

Кстати

По данным аналитического агентства "ТурСтат", Москва вошла в ТОП-5 лучших городов страны для путешествия и отдыха в День России. Лучшая пятерка городов выглядит так: Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Калининград, Казань.