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06.06.2019 15:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве аферисты вымогают деньги, представляясь сотрудниками суда

Текст: Александр Степанов
Аферисты стали выдавать себя за сотрудников суда или прокуратуры, чтобы выманить деньги у граждан.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказали в Мосгорсуде, в последнее время в столичные районные суды стали обращаться москвичи, которые интересовались, почему им звонят представители Фемиды и просят перечислить деньги для получения присужденных судом компенсаций. Схема "отъема" денег была банальна. Мужчина или женщина звонят по телефону и рассказывают доверчивому абоненту, что он признан потерпевшим по делу и для получения присужденной судом компенсации необходимо явиться в суд, а лучше просто перечислить якобы "госпошлину" на определенный расчетный счет. Жулики могли представляться сотрудниками судов, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры и Счетной Палаты.

Фото: iStock
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В случае возникновения вопросов жулики оставляли номер телефона, по которому на все вопросы ответит "сотрудник" Центробанка.

В Мосгорсуде призвали граждан быть бдительными и напомнили, что порядок признания лица потерпевшим предусмотрен Уголовно-процессуальным кодексом РФ, а получение денег присужденных судом не требует каких-либо дополнительных денежных переводов со стороны потерпевших. "В случае признания гражданина потерпевшим уголовное дело рассматривается с его участием, потерпевшие извещаются о назначенных судебных заседаниях различными предусмотренными законом способами: судебными повестками, телеграммами, телефонограммами", - подчеркнули в Мосгорсуде.

Ранее, жертвой подобной аферы стал пенсионер из Краснодарского края. Ему позвонили "сотрудники" Преображенского суда Москвы и сообщили, что положена компенсация за выигранный процесс, но за получение денег необходимо заплатить проценты. В итоге мужчина перечислил мошенникам около миллиона рублей.

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