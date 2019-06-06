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06.06.2019 20:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сидеть будут строго

Экс-налоговик получил долгий срок за взятку
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 123(7881)
Савеловский районный суд столицы вынес обвинительный приговор бывшему государственному налоговому инспектору отдела оперативного контроля ФНС по Москве Дмитрию Григорьеву, а также двум генеральным директорам крупных коммерческих фирм - Виктору Бражному и Александру Тараненко.

Экс-чиновник за взятку приговорен к семи с половиной годам заключения. Свой срок он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима. Его лишили права занимать должности на государственной гражданской службе в течение пяти лет после отбытия наказания.

Бизнесмены-взяткодатели получили каждый по десять лет лишения свободы. Им также прописан строгий режим. Кроме того, каждому из них присудили штраф в размере десятикратной суммы взятки - по три с половиной миллиона рублей.

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Следствие и суд установили, что Григорьев, являясь должностным лицом, договорился с руководителями коммерческих организаций о том, что за деньги будет их информировать о некоторых закрытых сведениях. Налоговик передавал Бражному и Тараненко информацию о долгах их компаний по налогам и сборам, штрафам и пеням. Он передавал бизнесменам фотографии, предназначенные для служебного пользования из базы электронного оборота документов УФНС по Москве. Кроме того, он пообещал при возникновении в будущем необходимости предоставить любую информацию, связанную с его служебной деятельностью. И оказывать общее покровительство.

По данным следствия, за это инспектор получил в общей сложности 350 тысяч рублей. Как установило судебное расследование, ему платили по 50 тысяч рублей ежемесячно с февраля по август 2018 года.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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