В центре российской столицы, недалеко от Красной площади, появится памятный знак в честь прошедшего в России чемпионата мира по футболу. Такое решение приняли депутаты Мосгордумы на завершающем весеннюю сессию заседании.

Место для новой "футбольной" достопримечательности утверждено - это Никольская улица, которая летом прошлого года спонтанно превратилась в неофициальную фан-зону чемпионата. Именно туда в перерывах между матчами, чаще вечерами и ночами, стягивались болельщики из разных стран. Стремились попасть туда туристы, показывая на смартфонах "улицу огней". Так Никольскую прозвали иностранцы.

Каким будет памятник, решится на открытом творческом конкурсе. Даты его проведения пока не определены. По словам главы комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, скульптура обойдется примерно в 15 миллионов рублей. Деньги планируют выделить из столичного бюджета. Еще один памятник, который напоминал бы о баталиях мирового первенства, предлагалось установить на Аллее спортивной славы "Лужников". Но от этого варианта в итоге отказались.

Чемпионат мира по футболу, напомню, прошел летом 2018 года на двенадцати аренах в одиннадцати городах России. Москва на двух стадионах - "Лужники" и "Спартак" - приняла 12 игр, включая две самые главные: матч открытия и финал. За месяц, что длился турнир, столицу посетили более трех миллионов болельщиков и туристов, решивших заглянуть в главный город чемпионата. Около половины гостей приехали в Москву из стран дальнего зарубежья. Больше всего из Китая, США, Германии, Голландии и Франции.