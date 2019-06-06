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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

На память о футболе

В Москве увековечили ЧМ-2018
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск № 123(7881)
В центре российской столицы, недалеко от Красной площади, появится памятный знак в честь прошедшего в России чемпионата мира по футболу. Такое решение приняли депутаты Мосгордумы на завершающем весеннюю сессию заседании.

Место для новой "футбольной" достопримечательности утверждено - это Никольская улица, которая летом прошлого года спонтанно превратилась в неофициальную фан-зону чемпионата. Именно туда в перерывах между матчами, чаще вечерами и ночами, стягивались болельщики из разных стран. Стремились попасть туда туристы, показывая на смартфонах "улицу огней". Так Никольскую прозвали иностранцы.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Каким будет памятник, решится на открытом творческом конкурсе. Даты его проведения пока не определены. По словам главы комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, скульптура обойдется примерно в 15 миллионов рублей. Деньги планируют выделить из столичного бюджета. Еще один памятник, который напоминал бы о баталиях мирового первенства, предлагалось установить на Аллее спортивной славы "Лужников". Но от этого варианта в итоге отказались.

Чемпионат мира по футболу, напомню, прошел летом 2018 года на двенадцати аренах в одиннадцати городах России. Москва на двух стадионах - "Лужники" и "Спартак" - приняла 12 игр, включая две самые главные: матч открытия и финал. За месяц, что длился турнир, столицу посетили более трех миллионов болельщиков и туристов, решивших заглянуть в главный город чемпионата. Около половины гостей приехали в Москву из стран дальнего зарубежья. Больше всего из Китая, США, Германии, Голландии и Франции.

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