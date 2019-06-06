В Подмосковье будут готовить кадры для отелей Hilton

В колледже подмосковного Красногорска начнут готовить специалистов для международной корпорации гостиничного бизнеса Hilton. Соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

В документе, подпись под которым поставили губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный управляющий Hilton в России и СНГ Тим Эттельт, говорится о том, что в Красногорском колледже откроются три лаборатории для обучения гостиничному гостеприимству, администрированию гостиниц и подготовке горничных. "Мы надеемся, что в долгосрочной перспективе это обеспечит резерв кадровых ресурсов", - отметил Тим Эттельт.