В Подмосковье будут готовить кадры для отелей Hilton

В колледже подмосковного Красногорска начнут готовить специалистов для международной корпорации гостиничного бизнеса Hilton. Соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме.
В документе, подпись под которым поставили губернатор Московской области Андрей Воробьев и генеральный управляющий Hilton в России и СНГ Тим Эттельт, говорится о том, что в Красногорском колледже откроются три лаборатории для обучения гостиничному гостеприимству, администрированию гостиниц и подготовке горничных. "Мы надеемся, что в долгосрочной перспективе это обеспечит резерв кадровых ресурсов", - отметил Тим Эттельт.
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