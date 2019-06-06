В Подмосковье нашли применение накопленным горам минеральных отходов

Крупное предприятие по производству редкоземельных металлов и удобрений из фосфогипса будет построено в подмосковном Воскресенске. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, губернатор Московской области Андрей Воробьев и главы двух компаний-инвесторов, готовых развивать это производство.
Что такое фосфогипс, лучше всех в Подмосковье знают жители Воскресенска. Градообразующим предприятием этого муниципалитета является завод минеральных удобрений, а фосфогипс - побочный продукт его деятельности. На сегодняшний день в Воскресенском городском округе накоплено порядка 60 миллионов тонн фосфогипса и ежегодно к ним добавляется еще по 700 тысяч тонн. Куда девать эти белые горы минеральных отходов, никто не знает. Точнее, не знали до ПМЭФ. Теперь-то понятно, что с ними будет.
А будет - завод, который на первом этапе сможет переработать в концентрат 100 тысяч тонн фосфогипса. Это случится уже к концу 2020 года. Затем начнется этап второй - по укрупнению и расширению производства, чтобы довести переработку до 700 тысяч тонн в год.
"Это позволит снять остроту экологической проблемы загрязнения окружающей среды, освободить значительные площади, занимаемые отвалами фосфогипса, а также обеспечить необходимым сырьем предприятие, производящее концентрат редкоземельных металлов в промышленных масштабах. Коллеги из правительства Московской области выразили готовность оказать необходимую поддержку в реализации проекта", - подчеркнул Денис Мантуров.
Инвесторы же со своей стороны пообещали сделать новое производство экологически безопасным.
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