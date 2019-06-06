В Тверской области три человека погибли при пожаре в частном доме

В городе Бежецк Тверской области вечером произошел пожар в частном доме. В результате ЧП погибли три человека, среди которых - двое малолетних детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным областного МЧС, информация о пожаре в многоквартирном доме на улице Пролетарская поступила дежурному диспетчеру в 17.40. К моменту прибытия первых пожарных расчетов огнем были охвачены кровля и внутренняя отделка здания. В 18.13 пламя удалось локализовать, в 19.30 огонь был полностью ликвидирован. На месте ЧП работали 41 человек и 10 единиц спецтехники.

По информации следователей, в ходе тушения пожара в двухэтажном деревянном здании были обнаружены тела трех человек - мужчины и двоих детей в возрасте двух и четырех лет. По факту гибели людей сотрудники ведомства сейчас проводят доследственную проверку - опрашивают очевидцев, осматривают место происшествия. Для установления причины и очага пожара готовится проведение экспертиз. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.