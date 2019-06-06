Ветеринары не советуют москвичам покупать мясо диких животных с рук

Мясо диких животных, купленное с рук у частных лиц или через интернет, может оказаться несъедобным и даже опасным для здоровья. Об этом предупреждает комитет ветеринарии Москвы.

Все чаще в интернете попадаются объявления о продаже мяса дикого животного, например, кабана, лося, косули, оленя, медведя, барсука. При этом нередко аналогичную продукцию предлагают с рук и на ярмарках, например, в Измайлово. Однако, как предупредили врачи, лучше такой товар не покупать, особенно тем, кто не разбирается в подобных деликатесах. Нередко продавцы под видом кабана предлагают просроченный товар или мясо старого, больного животного. А так как мясо диких животных - это продукт охотничьего промысла, то нередко в процессе его заготовки могут быть не соблюдены санитарные нормы. Продукция, не прошедшая ветеринарно-санитарную экспертизу, может быть потенциально опасна для человека такими заболеваниями как трихинеллез, цистицеркоз, эхинококкоз и другими. Если же покупатель все же приобрел "дикое" мясо, он вправе потребовать у продавца ветеринарную сопроводительную документацию.

По данным ведомства, недавно был выявлен случай обнаружения трихинелл в мясе барсука, приобретенного через один популярный сайт бесплатных объявлений. И такие случаи не единичны.

Отметим, что в столице сейчас официально купить мясо диких животных можно в ряде магазинов, специализирующихся на деликатесах. При этом чаще всего официально встретить наличие мяса дикого кабана или косули можно в консервах для собак и кошек.