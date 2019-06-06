Во время драки в магазине сломали нос покупателю

В Зеленограде в одном из сетевых магазинов произошла драка, одному из ее участников сломали нос. Об этом сообщает ГУВД Москвы.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел в микрорайоне 18, корпус 1824. Вечером в магазине между покупателями произошел конфликт, переросший в драку. В ходе потасовки битым стеклом были нанесены порезы и сломан нос одному из участников драки. 56 летний пострадавший доставлен в больницу. Второго участника драки, скрывшегося с места инцидента, разыскивает полиция.