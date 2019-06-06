Воронежского учителя будут судить за пытки утюгом

СК завершил расследование уголовного дела против 61-летнего бывшего учителя технологии из средней школы Землянска в Воронежской области. Мужчину обвиняют обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ). Школьная карьера педагога с 30-летним стажем прекратилась, а уголовная началась из-за нетривиальных приемов, использованных на уроке.

По данным следствия, 20 марта мужчина вел урок технологии в пятом классе.Сделав несколько замечаний по поводу шума в классе и не добившись послушания, педагог взял нагретый утюг, подошел к особенно шумному ученику и обжег ему паром сначала спину, затем ногу. А потом еще ударил гладильной доской по голове. Сразу после происшествия учителя из школы уволили.

- На предварительном следствии бывший педагог признал вину в полном объеме. Она также подтверждается показаниями пострадавшего подростка, результатами судебных экспертиз, иными доказательствами, - рассказали в пресс-службе СК.

Уголовное дело направлено в суд.