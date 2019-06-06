Мне предложили помочь "оформить "дальневосточный гектар" и продать его за миллион руб­лей". Реклама настойчиво сыпалась на рабочий компьютер и не обратить на нее внимания я не смогла. Миллион, конечно, хотелось. А кому не хочется?

Перешла по ссылке и начала подозревать, что с заманчивым предложением что-то не так. Не требовалось никаких усилий. Некое потребительское общество (ПО) готово и помочь оформить гектар, и заняться созданием "ЭкоПарков" в Приморье и на Камчатке, которые принесут мне отличную прибыль. Только соглашайся и выбирай, какой из парков тебе больше нравится.

Помните сказку "Вовка в тридевятом царстве"? Когда главный герой хотел "только и делать, что ничего не делать" и пытался взять себе на службу двух молодцов из ларца? Я почувствовала себя героиней этой сказки.

Желающим участвовать в грандиозном проекте обещали дать консультацию по телефону. Звоню. Трубку взял мужчина. Подтвердил, что ПО предлагает своим пайщикам совместно создать два экопарка площадью по пять тысяч гектаров каждый. Вы еще не наш пайщик? Не проблема. Можно заключить договор, купить хотя бы один пай и смело объединяться с теми, кто строит экопарки. Как только они соберут заявки, будут просить сразу большой участок земли под проект. Мой "гектар" возьмут в качестве дополнительного пая.

Стоит отметить, что собеседник не уговаривал, не настаивал. Он только объяснял, в каком историческом событии мне выпал шанс поучаствовать. Даже уточнил, что я могу попробовать самостоятельно взять "гектар" и осваивать его:

- Но тогда вам придется ехать на Дальний Восток.

При этом мужчину совершенно не заинтересовало, откуда я звоню. Номер телефона самого потребительского общества был далеко не дальневосточный.

Для пущей убедительности собеседник упомянул о некой договоренности с Корпорациями развития Камчатского и Приморского краев. Это показалось интересным. И, чтобы выяснить, знают ли о существовании таких дружеских связей в самих корпорациях, редакция обратилась к ним с официальным запросом.

- Корпорации развития Приморского края ничего не известно о данном проекте, кроме того, что написано на официальном сайте организации, который мы посетили после вашего обращения. Никаких договоренностей с данной организацией нет, - ответила начальник отдела внешних связей корпорации София Коротина.

Фирма, предлагавшая обогатиться на "гектарах", похвасталась договоренностью с Корпорациями развития Камчатского и Приморского краев. В самих структурах об этой компании не слышали ничего

Похожее письмо прислали и с Камчатки за подписью руководителя ведомства Николая Пегина: "Информация о проекте создания экопарка "Камчатка" в корпорации отсутствует. Компания в корпорацию не обращалась, материалы по данному проекту не направляла, и, как следствие, никакие переговоры, соглашения и прочие договорные отношения с указанной компанией не выстраивались".

В корпорациях также напомнили, что их основная задача - сопровождение и реализация инвестиционных проектов. Программой "Дальневосточный гектар" занимаются в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке. Как и следовало ожидать, в агентстве о подобном проекте тоже не слышали.

Я поинтересовалась, существуют ли вообще в Приморье и на Камчатке подходящие по размерам площадки? Ведь земли под проект в регионах предусмотрено выделить немало. Как ответили в АРЧК ДВ, действительно, сейчас доступно 2,9 миллиона гектаров в Приморском крае и 16,8 - в Камчатском. Однако задача состоит не только в том, чтобы найти пять тысяч свободных гектаров, но и в том, чтобы они оказались рядом.

Если обратиться к Федеральной информационной системе "НаДальнийВосток.РФ", с помощью которой граждане выбирают себе участки, можно увидеть, что на карте существуют "серые" зоны, которые под гектар брать нельзя. На остальной территории есть земли, стоящие на кадастровом учете. Получить большой цельный участок с единым назначением юридически сложно. А если говорить о территории в пять тысяч гектаров, это абсолютно невозможно, учитывая имеющееся в законе о "дальневосточном гектаре" ограничение количества участников коллективного заявления (не более десяти человек).

Кстати

После обращения "РГ" специалисты АРЧК ДВ решили изучить сайт потребительского общества и обратили внимание, что проект общества по ряду параметров не соответствует законодательству РФ.

- "Дальневосточный гектар" предоставляется на пятилетний срок в безвозмездное пользование. До его истечения получатель не имеет права распоряжаться участком. Несмотря на запрет, ПО предлагает участникам программы заключить договор, согласно которому они передают в паевой фонд дополнительные взносы стоимостью в миллион рублей в форме имущественного права на "дальневосточный гектар", - отметили в службе коммуникаций агентства. - После оформления участка в собственность гражданин будет обязан передать землю в аренду ПО на 49 лет. Это по своей правовой природе является предварительным договором, обязательным для исполнения гражданином, подписавшим указанное соглашение. Кроме того, ПО обещает оплачивать земельный налог. Это противоречит Налоговому кодексу РФ, согласно ему налогоплательщиком является собственник земельного участка. Еще одно несоответствие законодательству - форма подачи заявлений группой из 100 человек. Оформить заявление на участок по программе "Дальневосточный гектар" можно группой до десяти человек.