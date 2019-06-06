Мы не знаем, что сейчас происходит в лесу. С этих слов, сказанных премьер-министром Якутии Владимиром Солодовым, можно было начинать дискуссию на любой площадке Национального лесного форума, региональный этап которого прошел в столице республики.

Этой фразой Солодов обозначил проблемы, связанные с основой всего - лесоустройством. В Якутии площадь лесов составляет 255 миллионов гектаров. При этом, строя планы по охране либо использованию громадных ресурсов, специалистам приходится пользоваться данными 30-летней давности. За эти годы по тайге прошлись тысячи природных пожаров, какие-то массивы превратились в бурелом из-за вредителей и болезней, где-то на месте выгоревших хвойных поднялись лиственные леса. Но на этот счет есть лишь общие знания.

По словам руководителя Хангаласского лесничества, Героя Труда России Варвары Устиновой, последний раз лесоустроители работали здесь в 1985 году. Опознавательные столбики с той поры иструхлявели, а пейзаж вокруг них местами существенно поменялся.

- По гнилушкам в тайге ориентируемся. Лесоустройство надо проводить каждые десять лет. А у нас на это все нет денег, - отмечает она.

Как считает Владимир Солодов, только традиционными методами накопившееся отставание уже не восполнить.

- Надо применять новые технологии - беспилотники, дистанционное зондирование земли. Буквально на днях мы подпишем соглашение с Роскосмосом о расширении использования спутниковых данных для мониторинга леса, - заявил он.

С охраной того, что есть, дела тоже не ладятся. На форуме власти Якутии в очередной раз заявили о несправедливом распределении средств между регионами на эти цели. В действующую методику заложен своеобразный принцип: чем больше на территории субъекта площадь лесов, тем меньше денег он получает на тушение лесных пожаров и борьбу с прочими напастями в расчете на один гектар.

- Несовершенство методики приводит к многократной разнице в финансовой обеспеченности субъектов. Ее нужно менять в пользу наиболее лесистых регионов, где происходит больше всего лесных пожаров. Например, Якутия сейчас находится на последнем месте по уровню финансирования из федерального бюджета, - сказал председатель Госсобрания республики Петр Гоголев.

В Хангаласском районе лесоустроители последний раз работали в 1985 году. Пейзаж с тех пор существенно поменялся, но новых данных у специалистов нет

А вот с обновлением техники, предназначенной для лесопожарных работ, дела в Якутии, как оказалось, идут лучше, чем где-либо. Хозяева площадки даже организовали выставку спецмашин, которую представители большинства других регионов осмотрели не без зависти. У себя они смогут увидеть подобное нескоро. Причину этого объяснил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. По его словам, минприроды России и Федеральное агентство лесного хозяйства при формировании бюджета постоянно опаздывают с заявками на такую технику.

- Мы только на площадке комитета три года обращали внимание на то, что это может привести к катастрофическим последствиям. В большинстве регионов техника для тушения пожаров абсолютно изношена. И только в нынешнем году нам удалось добиться выделения средств на ее закупки. Якутяне одними из первых обратились к этой теме и успели купить необходимое. Но многие субъекты столкнулись с тем, что после проведения конкурсов вынуждены ждать, когда техника будет произведена, а значит, она поступит только в конце августа - начале сентября после окончания пожароопасного сезона. Еще один год, с точки зрения обновления парка, для них будет пропущен, - отметил депутат.

…Многие дискуссии разворачивались вокруг применения действующих законов и разработки новых, подсказанных жизнью. Нередко подобные пробелы заменяются принципом "закон - тайга", особенно когда речь идет о лесопользовании. По словам участников форума, незаконно вырубленная древесина легализуется и вывозится из страны составами. Как считает Николай Николаев, для борьбы с "черными" лесорубами надо менять систему контроля и учета:

- До сих пор мы возим древесину по бумажкам, которые заполняют на деляне, и любое бревно можно приписать к произвольному участку леса. О чем тогда говорить с точки зрения контроля за оборотом древесины и борьбы с незаконными вырубками леса!

А вот генеральный директор ассоциации лесопромышленников и экспортеров леса Павел Корчагин полагает, что бороться надо в первую очередь не с "черными" лесорубами как таковыми, а с теми, кто им покровительствует:

- Легальным предпринимателям всячески вставляют палки в колеса, когда речь идет об экспорте. А нелегальные, напротив, пользуются некими преференциями.

По словам Николая Николаева, главное - понять, что мешает развитию отрасли.

- А решить можно все проблемы, было бы желание, - подчеркнул он.

Справка "РГ"



Завершившийся в Якутске региональный этап Национального лесного форума стал четвертым по счету. Первые три прошли в этом году в Тамбове, Тюмени и Перми. В июле форум примет Сыктывкар, в сентябре - Красноярск. Итоги будут подведены 13 сентября в Москве.